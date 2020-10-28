نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركات التمويل الشخصي بدون كفيل وشروط الحصول على التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركات التمويل الشخصي بدون كفيل من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وكذلك الوافدين والراغبين في معرفة شركات تمويل شخصي بدون تحويل راتب وذلك لتغطية الاحتياجات التي قد تطرأ عليهم نتيجة حاجتهم للأموال لتلبية احتياجاتهم الطارئة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على بعض شركات تمويل شخصي الهامة في المملكة والتي تقوم بمنح التمويلات الشخصية للأفراد.

شركات التمويل الشخصي بدون كفيل

نظرًا لكثر الأفراد الذين يرغبون في الحصول على التمويل الشخصي فقد تم إنشاء العديد من الشركات الخاصة بالتمويل الشخصي داخل المملكة العربية السعودية وقد تختلف كل شركة عن غيرها من الشركات في الشروط الواجب توافرها في الراغب في الحصول على التمويل وكذلك الأوراق المطلوبة حيث يوجد بعض الشركات تقوم بمنح التمويل بدون الحاجة إلى كفيل وبعضها تقوم بمنح التمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب، وغيرها من المميزات وفيما يلي سوف نذكر أهم هذه الشركات.

أهم شركات التمويل الشخصي

الشركة السعودية للتمويل، والتي تقوم بمنح التمويلات الشخصية بصورة سهلة وميسرة وتقوم بمنحها لعدد كبير من المواطنين داخل المملكة وكذلك الوافدين.

شركة دار التداولات والتي تقدم العديد من المزايا المختلفة للعملاء.

شركة متاجر للتمويل.

المرابحة المرنة للتمويل.

النايفات للتمويل.

أهم الشروط للحصول على التمويل الشخصي

هناك العديد من المتطلبات للحصول على التمويل الشخصي والتي تختلف من شركة لأخرى فبعض الشركات قد تطلب من العميل إحضار بعض الأوراق والمستندات الهامة ولكن هناك بعض الشروط التي يتفق عليها كل الشركات الخاصة بالتمويل الشخصي والتي سوف نذكرها فيما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل الشخصي عن واحد وعشرون عامًا، وكذلك ألا يزيد عمر المتقدم في نهاية ميعاد سداد القرض عن خمسة وستون عامًا.

أهم هذه الشروط أن يكون للمتقدم عملًا ثابتًا سواء كان هذا العمل حكوميًا أو خاصًا.

أن يتعهد المتقدم للحصول على الطلب بسداد قيمة القسط الشهري في الميعاد المحدد له.

أيضًا من الضروري أن يكون هناك حد أدني لراتب العميل الطالب الحصول على التمويل.

متطلبات الحصول على التمويل الشخصي

بعض الأوراق قد تختلف من شركة لأخرى للحصول على التمويل الشخصي ولكن هناك بعض الأوراق المتفق عليها من قبل جميع الشركات والتي سوف نذكرها فيما يلي:

صورة من الهوية الشخصية لطالب التمويل.

كشف حساب بنكي معتمد لأخر ستة أشهر.

إثبات السكن لطالب التمويل من خلال ايصالات الكهرباء أو الماء.

هناك بعض الشركات تشترط وجود تعهد من طالب التمويل بتحويل الراتب.

بعد تقديم هذه المتطلبات تستطيع شركات التمويل الشخصي بدون كفيل منح العميل التمويل الشخصي المرغوب فيه في وقت قياسي ودون الحاجة إلى إجراءات معقدة.