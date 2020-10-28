بنك التنمية الاجتماعي وتوضيح هام في حالة التعثر عند سداد الأقساط 1442

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عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعي وتعثر سداد الأقساط: في توضيح هام لآلية سداد التزامات العميل اتجاه البنك عند التعثر، وإضافة إلى ذلك أوضح بنك التنمية الاجتماعي شروط التقديم على قرض من البنك إلى كلاً من غير الموظفين، أو العاملين بالقطاع الخاص، كما تم توضيح آلية التعثر في السداد من خلال الحساب الرسمي للبنك على تويتر.

بنك التنمية الاجتماعي وآليات سداد أقساط العميل عند التعثر

جاء الرد من بنك التنمية الاجتماعي من خلال حساب الرسمي على تويتر قائلاً: أنه إذا تعذر العميل عن سداد أقساطه لمدة تترواح بشهرين متتاليين، أو منفصلين، يتم رفع شأنه إلى جهة عمل الكفيل، لكي يتم تنفيذ الحسم الشهري من النسبة التي تخصهم بقيمة القسط، وبناءاً على هذا لا يتم إيقافه من العمل إلا بعد أن يستفي البنك منه كامل مبلغ التمويل.

بنك التنمية الاجتماعي آليات سداد العميل للأقساط في حالة التعثر إذا كان العميل موظف حكومي على رأس العمل

في حال كون العميل موظفاً حكومياً على رأس العمل سيتم الحسم بشكل شهري الخاص به من جهة العمل، أما إذا كان العميل يعمل بالقطاع الخاص، أو ليس لديه أي عمل أو لا يعمل، وهؤلاء موقفهم من سداد الأقساط أنه يتم سداد أقساطهم بشكل شهري عبر نظام سداد للمدفوعات، ويكون السداد برقم التمويل الخاص بالعميل.

بنك التنمية الاجتماعي وشروط غير العاملين أو الموظفين بالقطاع الخاص في سداد الأقساط

أوضح بنك التنمية الاجتماعي أنه في حالة إذا كان العميل ليس لديه عمل، أو من أحد العاملين بالقطاع الخاص، يشترط عليه أن يقوم باحضار كفيل ويكون الكفيل يعمل في جهة حكومية، وأن يكون الكفيل مازال على رأس العمل، وأن يكون حالته المالية حسنة حتى تتلاءم مع الكفالة، وذلك في حين إذا تأخر العميل أو تعثر في سداد الأقساط، وقد قام بنك التنمية الاجتماعي في هذا العام بالإسهام الكبير في تمويل 85 ألف أسرة من الأسر المنتجة وذلك بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي، وذلك من خلال الجمعيات والشركات التمويلية متناهية الصغر، في أماكن مختلفة بالمملكة العربية السعودية.