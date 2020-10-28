نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية ينفي إعفاء الدين للمواطنين وطرق التسديد للعملاء في حالة التعثر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية ينفي إعفاء الدين، قد البنك قام اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أكتوبر للعام الحالي 2020 ميلادية بنفي اختصاصاته للإعفاء من تسديد الدين الخاصة بالمواطنين في أراضي المملكة العربية السعودية.

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بنك التنمية ينفي إعفاء تسديد الدين

قد قام بنك التنمية في المملكة العربية السعودية بالرد علي استفسار بعض المواطنين علي الموقع الرسمي الخاص بالبنك علي تويتر بشأن الإعفاء من الدين للمواطنين في المملكة، بان البنك ليس جهه مخصصة لطلبات الاعتراض أو الإعفاء واستلام تلك الطلبات ، و لكن البنك يعتبر جهة من الجهات المنفذة لما يصل إليه من توجيهات تخص هذا الشأن .

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بنك التنمية ينفي إعفاء تسديد الدين ويوضح حالات تعثر العمل عن السداد

وقد أوضح بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلي الطريقة المتبعة في حالة تعثر العميل عن سداد القرض و الالتزام بدفعه إلي البنك، بجانب الشروط التي يجب أن تتوفر لدى العميل للحصول علي القرض للعاملين في القطاع الخاص أو غير الموظفين، إلي انه في حالة تعثر العميل عن سداد القرض الخاص به لمدة شهرين متتاليين أو منفصلين فيتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من نسبتهم بقيمة القسط و ألا يتم إيفاقه ألا باستيفاء كامل مبلغ التمويل،أما إذا كان العميل موظف في القطاع الحكومي فيتم الحسم بشكل شهري من خلال جهه العمل أما العاملين في القطاع الخاص أو ليس لديهم عمل فيتم السداد بشكل شهري عن طريق نظام سداد للمدفوعات برقم التمويل الخاص بالعميل، كما أشار البنك انه يجب علي العملاء العاملين في القطاع الخاص أو الغير موظف أن يتم إحضار الكفيل الذي يعمل في جهه حكومية ما زال علي رأس العمل حتي يتمكن البنك من استقطاع قيمة القسط الشهري في حالة تعثر العميل أو في حالة تأخير السداد.