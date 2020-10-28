نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية.. تعرف على الشروط وأسماء البنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم تقتصر تمويلات البنوك في المملكة العربية السعودية على المواطنين فحسب، إذ يكمن الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين من خلال العديد من المصارف المنتشرة في أنحاء المملكة، ومنها الراجحي، والإنماء، والرياض، والأهلي التجاري، وغيرهم الكثير، سيّما أن هذه الخدمة على رأس أولويات البنوك، نظرًا لحاجة العملاء الشديدة لتحسين أحوالهم المعيشية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر أُسر كثيرة في الفترة الأخيرة، فيما يعد الاستغناء عن شرط وجود كفيل أمر ضروري لكثير من الوافدين، الذين قد لا يحصلون على موافقة الكفلاء، وبالتالي فإن هذا المنتج المالي يصبح أكثر أهمية وواقعية لمعظم المقيمين.

وتُعطي البنوك السعودية هذا القرض للوافدين إلى المملكة، لاستخدامها في العديد من الأغراض، مثل شراء منزل جديد أو سيارة، أو استكمال تكاليف الزواج، لكنها تحتاج إلى استيفاء العديد من الشروط، يأتي على رأسها التعهد بالسداد، ومعرفة مستوى الدخل الشهري للعميل، والعديد من الشروط الأخرى.

شروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط

ونرصد عبر موقعنا، شروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل، خدمة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهي على النحو الآتي:

يجب في البداية، تقديم كشف حساب بنكي عن آخر 3 أشهر.

ويجب أن يكون كشف الحساب معتمدًا من البنك.

كما يجب تحويل الراتب إلى البنك المراد الحصول على القرض منه، لضمان السداد.

من الشروط أيضًا، تقديم المستندات التي تتعلق بالعمل، وأهمها نوع الوظيفة، وقيمة الراتب، والدرجة الوظيفية، وجهة العمل.

فيما يشترط ألا يقل راتب العميل في القطاع عن 400 ريال سعودي شهريًّا.

لا تزيد نسبة الاقتطاع عن 33% من الراتب الخاص.

أوراق الحصول على تمويل بنكي للمقيمين في السعودية

يجب إحضار صورة من الإقامة وتكون سارية الصلاحية.

ويجب إحضار الرمز البريدي لمحل السكن الخاص بالوافد.

من الضروري تقديم فاتورة الماء أو الكهرباء لإثبات محل السكن.

بيان التزامات من البنك الذي يتعامل معه في حالة أراد الحصول على قرض من بنك آخر.

دفع الرسوم المقررة لاستخراج الأوراق المطلوبة.

لا تكون هناك أقساط مستحقة الدفع على العميل في أي بنك آخر.

أيضًا من الضروري تقديم كشف تعريف بالراتب، وكشف عن 6 أشهر ماضية.

بنوك التمويل الشخصي بدون كفيل للمقيمين في السعودية

وبهذا نكون قد وضحنا لكم شروط الحصول على قرض شخصي بدون كفيل والمستندات المطلوبة لإتمام القرض، وكذلك وضحنا بعض البنوك التي تقوم بعمل قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية.