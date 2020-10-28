نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقق من إخلاء طرف بنك التسليف برقم الهوية وطباعته كإثبات لعمل قرض آخر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحو 50 عامًا من الثقة التي اكتسبها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، نظرا لخدماته العديدة، ومنها التحقق من إخلاء طرف بنك التسليف عبر موقعه على شبكة الإنترنت، إذ إن العملاء الذين ينتهون من سداد جميع أقساط القروض التي استفادوا بها، يجب عليهم إنجاز هذه الخدمة، حتى إذا أرادوا الحصول على قرض جديد لا تقف أمامهم أي مشكلات، لاسيما أن هذه الخدمة تتم في دقائق معدودة إلكترونيًّا، ولا يحتاج الأمر زيارة أحد فروع المصرف المنتشرة في مناطق ومدن المملكة، مواكبةً مع توجه حكومة المملكة في رقمنه الخدمات المقدمة للجماهير في جميع الوزارات والمؤسسات والبنوك.

ويمنح بنك التنمية الاجتماعية “التسليف سابقًا” هذه الخدمة للعملاء الذين سدّدوا آخر قسط من القرض، لاستخدامه في الجهات الحكومية التي تطلبه، وكان قد تأسس هذا البنك في عام 197م، برأس مال بلغ 5 ملايين ريال بهدف إعانة الفئات الأكثر احتياجًا، ثم ما لبث أن توسع في التمويلات فشملت شراء السيارات والقروض المهنية، ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة، دون حساب أي فوائد.

التحقق من إخلاء طرف بنك التسليف برقم الهوية

ونُوضح من خلال موقعنا، طريقة التحقق من إخلاء طرف بنك التسليف برقم الهوية، خِدمة للمواطنين والمواطنات، الراغبين في معرفة إنجاز هذه الخدمة من المنزل دون الذهاب إلى أحد مقرات المصرف:

في البداية، يجب الولوج إلى موقع البنك عبر شبكة الإنترنت.

يجب بعد ذلك، تسجيل بيانات الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ويجب بعد ذلك الولوج إلى الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار الخدمة التي يُريدها العميل.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري، ثم الرمز المرئي.

يلي ذلك، قيام البنك من التأكد من هذه البيانات في أسرع وقت.

بعد ذلك، سيجري عرض المعلومات الخاصة بالقرض، ثم إخلاء الطرف.

أخيرًا، الحصول على الإخلاء الذي يريده العميل في حالة عدم وجود أي رسوم أو أقساط ما زالت متبقية.

وأيضاً من خدمات بنك التنمية الاجتماعية الاستفسار عن الأقساط المتبقية في بنك التسليف، الشروط المطلوبة للكفيل للحصول على قروض، وكذلك نموذج إعفاء بنك التسليف للحصول على إعفاء من سداد باقي أقساط القروض.

شروط بنك التنمية الاجتماعية الجديدة