نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الاسهم اليوم مباشر | تداول السوق السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم المستثمرون السعودية بمعرفة اسعار الاسهم اليوم مباشر في سوق التداول السعودي، وذلك لأن السوق السعودية تتغير أسعار الأسهم المطروحة بين الحين والآخر، والمستثمر المحترف هو الذي يكون على علم دائم بأحوار وأسعار السوق ليتمكن من بيع الأسهم الخاصة به بسعر عالٍ، ويكون قد حقق الاستثمار المرغوب، لذلك سنقوم هنا بتوضيح أسعار الأسهم التابعة للسوق السعودية.

السوق السعودية

تعتبر السوق السعودية من أهم الأسواق العالمية في التداول الإلكتروني، وذلك لأن السوق السعودية في تتزايد أرباحها يوماً بعد يوم، وذلك لأن السوق السعودية تتكون من حوالي 94 شركة مساهمة سعودية، وتختلف القطاعات المطروحة في السوق، مثل قطاع ارامكو للتداول، وقطاع بنك الراجحي، وسابك، وغيرها من الشركات.

لذلك يجب على المستثمرين في تلك القطاعات المتابعة بمعرفة اسعار الاسهم اليوم لينتهزوا الأوقات التي يمكنهم بيع أسهمهم فيها، ولتحقيق أكبر قيمة ربحية من تلك الأسهم.

اسعار الاسهم اليوم

هناك العديد من القطاعات التي يهتم بها المستثمرون السعوديون، لذلك سنقوم بذكر عدد من تلك القطاعات، وأسعار وحالة الأسهم التابعة لها في سوق التداول، ليكون المستثمر على دراية بأحوال السوق السعودية اليوم مباشر.

أسعار الأسهم في قطاع الطاقة

1-سعر سهم المصافي

قد بلغ سعر سهم المصافي اليوم حوالي 71 ريال سعودي للسهم الواحد، وتلك القيمة تغيرت بمعدل 6,40 أي بنسبة 9,91%.

للسهم الواحد، وتلك القيمة تغيرت بمعدل 6,40 أي بنسبة 9,91%. وبلغت عدد صفقات الشركة حوالي 4,789 صفقة.

2-سعر سهم ارامكو السعودية

أما بالنسبة لسهم أرامكو السعودية، فقد بلغ سعر السهم اليوم 34,20 ريال سعودي، وتلك يعتبر انخفاض ملحوظ في سعر السهم، وذلك لتراجع البورصة السعودية في الأيام القلائل الماضية.

سعودي، وتلك يعتبر انخفاض ملحوظ في سعر السهم، وذلك لتراجع البورصة السعودية في الأيام القلائل الماضية. وقد بلغ قدر التراجع للسهم حوالي -30, وذلك التغير يُقدر بحوالي -87,%، وقد بلغت عدد الصفاقات حوالي 5,080 صفقة للشركة.

3-سعر سهم الدريس

وبالنسبة لسهم الدريس فقد أصابه انخفاض لسعر السهم أيضاً، حيث بلغ السعر اليوم 65,20 ريال ، وذلك الانخفاض جاء بنسبة 46,%.

، وذلك الانخفاض جاء بنسبة 46,%. أما بالنسبة لعدد الصفقات للشركة فقد بلغت 531 صفقة.

أسعار الأسهم في قطاع المواد الأساسية

1-سعر سهم شركة أنابيب السعودية

تعتبر شركة الأنابيب من الشركات القليلة في السوق السعودية التي قد تفادت الانخفاضات في في سوق الأسهم.

فقد بلغ سعر السهم اليوم 20,14 ريال سعودي ، وتلك الزيادة تُقدر بمعدل 6,%.

، وتلك الزيادة تُقدر بمعدل 6,%. وقد بلغت عدد الصفقات 1,616 صفقة.

2-سعر سهم تكوين

قد بلغ سعر سهم تكوين اليوم 11 ريال.

جاءت نسبة الانخفاض في سعر السهم بمعدل 9,%.

3-سعر سهم سابك

وقد أُصيب سهم سابك اليوم بتراجع في سعر السهم ح يث وصل السهم الواحد لسعر 92,8 ريال.

وهذا التراجع قد قُدر بنسبة 75,%، أما عدد الصفقات فقد حقق 3,685 صفقة.

قطاع السلع الرأسمالية

1-سعر سهم أسترا الصناعية

قد حقق سهم استرا ارتفاع في سعر السهم، فقد بلغ سعر سهم الشركة 23,81 ريال.

وهذا الارتفاع يُقدر بنسبة 1,40%.

2-سعر سهم الكابلات السعودية

قد تراجع يهر سهم الكابلات اليوم، حيث بلغ سهم السهم اليوم 26 ريال سعودي.

وهذا التراجع يُقدر بنسبة 2,8%.

والناتج من مراجعة اسعار الاسهم اليوم ، نجد تأثير التراجع الذي حدث خلال اليومين السابقين في البورصة السعودية، حيث تراجع عدد كبير جداً من الأسهم المطروحة في السوق السعودية.