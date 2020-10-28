نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محفظة الراجحي الشروط وخطوات فتح وتفعيل المحفظة الاستثمارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة محفظة الراجحي ، يعد بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية أحد البنوك الإسلامية التي تقدم العديد من التمويلات والخدمات التي تجذب العملاء نحو المصرف ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الحساب ونقدم من خلال هذا المقال خدمة أخري مقدمة من البنك وهي خدمة فتح محفظة استثمارية إلكترونياً وأهم الشروط والخطوات اللازمة لتشغيل تلك المحفظة.

شروط فتح المحفظة الاستثمارية

يضع المصرف مجموعة بسيطة جداً من الشروط اللازمة حتي يتمكن العميل من فتح المحفظة الاستثمارية الخاصة به ومن أهم هذه الشروط التالي:

يجب على العميل الراغب في فتح الحساب الاستثماري أن يكون لديه حساب جاري بالراجحي.

يجب على العميل أن يكون لديه بطاقة ائتمانية لمصرف الراجحي.

أن يكون لدي العميل المواطن السعودي بطاقة هوية وطنية سارية المفعول وبالنسبة للمقيم إقامة سارية المفعول.

خطوات فتح محفظة الراجحي الاستثمارية

هناك مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب أن يقوم بها العميل بعد توافر الشروط المطلوبة حتي يتمكن من فتح الحساب الاستثماري بمصرف الراجحي وجاءت هذه الخطوات كالتالي:

يجب أن يتم أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتداول الراجحي.

ثم يتم الضغط على أيقونة لنبدأ.

بعد ذلك يتوجب على العميل إدخال رقم بطاقة الصراف الآلي والرقم السري الخاص بها.

سوف تتلقي رسالة نصية عبر جوالك تحمل في مضمونها رمز التفعيل.

بعد الإطلاع على رمز التفعيل قم بتسجيله في المكان المخصص.

قم بالضغط على زر التالي.

قم بإدخال واستكمال باقي الإجراءات والبيانات المطلوبة.

خطوات تفعيل المحفظة بالراجحي

هناك ثلاثة طرق مختلفة يتم بها التفعيل سوف نتعرف عليها ترتيباً من أسهل تلك الطرق وجاءت كما يلي:

الطريقة الأولى وتتم من خلال الاكتتاب في أي شركة جديدة وبعد ذلك سوف تكون لديك أسهم يمكنك فتح المحفظة والتداول. الطريقة الثانية وتتم من خلال الحصول على أسهم تمويل من شخص أو من خلال شركة ووقتها يكون بحوزتك محفظة مالية استثمارية يمكنك الاستثمار من خلالها. الطريقة الثالثة وهي أن تقوم بإيداع مبلغ معين يقوم البنك بتحديده لكي تتمكن من الحصول على محفظة ويمكنك تفعيلها.

ولكي تستطيع التداول عبر الإنترنت يتطلب ذلك مبلغ مالي معين وأن يكون لديك حساب جاري ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات والاستفسارات من خلال الاتصال بخدمة عملاء المصرف على الرقم(8001246666).