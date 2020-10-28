نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بضمان العقار يصل إلى 3 مليون ريال سعودي من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي الإسلامي بالمملكة العربية السعودية تمويلات متعددة للمواطنين بهدف التسهيل عليهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم كما يقدم المصرف الخدمات البنكية المتنوعة ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أحد تمويلا البنك وهو التمويل بضمان العقار والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمتاز بسهولة الإجراءات ويتم احتساب قيمة التمويل نسبة إلى قيمة العقار التي تم تحديدها سابقاً بالإضافة إلى القيمة المتفق عليها للأقساط الشهرية.

مميزات التمويل بضمان العقار من بنك الراجحي

هناك مميزات مهمة ومؤثرة للتمويل بضمان العقار المقدم من بنك الراجحي وذلك تسهيلاً على المواطنين ومن ضمن هذه المميزات التالي :

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. سهولة الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل. الحد الأدنى للتمويل يصل إلى خمسون ألف ريال والحد الأقصى يصل إلى ثلاثة مليون ريال سعودي. يقدم المصرف تأمين تكافلي للحياة بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي. هامش ربح تنافسي. إمكانية السداد المبكر في حال رغبة العميل بذلك. فترة سداد مرنة تمتد حتي 240 شهراً. تصل نسبة التمويل للعقار المبني 70% وتصل إلى 60% من قيمة الأراضي.

شروط الحصول على التمويل من مصرف الراجحي

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

الحد الأدنى لراتب الموظف السعودي في القطاع الحكومي لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

الحد الأدنى لراتب الموظف السعودي في القطاع الخاص لا يقل عن سبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي.

لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل بضمان العقار عن واحد وعشرون عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً.

لا تقل مدة عمل الموظف الحكومي في عمله عن ستة أشهر وبالنسبة لموظف القطاع الخاص لا تقل عن عام.

تمتد فترة التمويل للموظف الحكومي بالنسبة للعقار مكتمل البناء عشرون عاماً وتصل إلى خمسة عشر عاماً للأراضي السكنية وبالنسبة لموظف القطاع الخاص للعقارات مكتملة البناء تصل إلى خمسة عشر عاماً وعشرة أعوام للأراضي السكنية.

الالتزام بسداد الأقساط الشهرية.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

تعبئة طلب التمويل مقابل رهن العقار.

صورة صك ملكية العقار من الوجهين.

صورة فسح البناء من الوجهين.

كروكي واضح لموقع العقار.

استمارة تعريف من جهة العمل بمسمي الوظيفة وتاريخ الالتحاق بالعمل وقيمة الراتب.

خطاب موقع من جهة العمل بتحويل الراتب للبنك.

صورة بطاقة الأحوال المدنية أو الدفتر العائلي.

هذا وقد أعلن البنك أنه يمكن الحصول على تمويل بضمان عقار تسكنه ومقيم به أو ستقوم بتأجيره ولكن بعد الحصول على موافقة من المصرف ولا يقوم البنك بحساب إيراد العقار إذا قمت بتأجيره.