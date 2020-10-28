نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل الي 750 ألف ريال سعودي بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من المواطنين في العالم وخصوصاً في الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية علي تمويل شخصي وسريع، خصوصاً بعد انتشار فيرس كرونا المستجد الذي انتشر في العالم كله مما تسبب في تعطيل المصالح الحكومية والمصالح الخاصة وقفل المحلات، مما تسبب في أزمات مالية كبيرة لدي الفرد والمجتمع، لذلك يبحث كثير من المواطنين السعودين والمقيمين في المملكة علي تمويلات تساعدهم علي متطلبات الحياه من مأكل وملبس ومشرب، فنحن نقدم لكم من موقع ثقفني تمويل بنك سامبا فمن حق أي مواطن سعودي والمقيمين في المملكة أن يأخذ القرض إذا توافرت كل الشروط المطلوبة وقد يصل التمويل 150 ألف ريال سعودي من بنك سامبا.

شروط الحصول علي تمويل بنك سامبا

يجب أن لا يقل عمر العميل عن 21 عام. يجب أن يكون الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 2500 ريال سعودي أو أكثر. يجب أن يكون عمر العميل لا يقل عن 32 عام بدون حفظ المستحقات. يجب أن يكون مدة العمل التي قضاها العميل عاماً أو أكثر.

يجب أن يقدم العميل نموزج تعبئة ويكون شاملاً البيانات الخاصة بالفرد من حيث الإقامة ورخصة العمل وخطاب من جهة العمل الخاص بالعميل ويكون شامل بداية العمل والراتب الشخصي الخاص وأن يتم تحويل الراتب الشخصي للعميل، عنوان اقامة العميل المتواجد داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

مزايا تمويل بنك سامبا للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية