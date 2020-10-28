نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رخصة قيادة السيارة للنساء في السعودية واهم شروطها والأوراق المطلوبة لاستخراجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر رخصة قيادة السيارة للنساء من أهم الأمور التي تهم المرأة السعودية، حيث سمحت الحكومة السعودية للمرأة حق قيادة السيارات بعد فترة طويلة من الجدال في السماح لها بقيادة السيارة والحصول على رخصة قيادة، وقد أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 26 سبتمبر 2017 ميلادية بالسماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات والحصول على رخصة قيادة، وشمل القرار على توجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 10 شوال 1439 هـ الموافق 24 يونيو 2018م، أي بعد حوالي عشر أشهر من إصدار القرار، وفي 21 رمضان 1439هـ الموافق 4 يونيو 2018 ميلادية، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية، وسنوضح لكم اهم شروط استخراج رخصة القيادة والأوراق المطلوبة لها بالتفصيل.

شروط رخصة قيادة السيارة للنساء

أن تكون قد تجاوزت الثامنة عشرة من العمر للحصول على رخصة خاصة، وعشرين عامًا للحصول على رخصة قيادة عامة أو مركبات الأشغال.

أن تكون المرأة خالية من الأمراض التي تعيقها عن القيادة بشكل سليم.

أن تجتاز الامتحان النظري لقيادة السيارة.

يجب تطبيق اللائحة التنفيذية لقواعد المرور وتسديد أي رسوم مروية.

ألا تكون لديها سوابق جنائية من أي نوع.

يجب موافقه ولى أمر المرأة على قيادة السيارة.

يجب حصول المرأة على رخصة القيادة من مركز تعليم القيادة النسائي من مدارس تدريب القيادة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة

يوجد عدة أوراق هامة يجب تحضيرها لاستخراج رخصة قيادة السيارة للنساء في المملكة العربية السعودية وهى كالتالي :

صورة من تصريح الإقامة قي المملكة العربية السعودية.

6 صور شخصية مقاس 4×6.

تقرير طبي يقر بعدم وجود أي أمراض أو إعاقة لدى المرأة المتقدمة على طلب استخراج رخصة قيادة.

خطوات استبدال رخصة نسائية

في حالة امتلاك المرأة رخصة قيادة سيارة من خارج المملكة فيمكن استبدالها برخصة قيادة خاصة بالمملكة وذلك من خلال بعض الخطوات التالية: