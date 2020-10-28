.. الحياة فرص .. الكاتبة: نجد الثبيتـي

كلنا نعلم أن الحياة هى مجموعة رسائل موجه للبـشر، والقادر يمكنه أستِعابها والتعايش معها ..

والبعض قد تكون الأحداث والمواقف تؤثر عليه أو تفقده السيطرة على نفسه ومع الأخرين،

وأما الجزء الأخر من الأشخاص يكون لديهم القدرة في التعايش مع وضعه فـحين نحدث التغيير في حياتنا فـ تكون هناك نقاط يجب علينا أن نلتزم ونقدر ذلك في الحياة بشكل خاص وعام

وهو اليوم والوقت والمده لكي نتيح لأنفسنا الفرصة لتفكير في ما سيحقق لنا من هدف أو رؤية أو خدمة مجتمعية وأتجاه مانطمح إليه. فحين نتحدث عن ما قدمته إعلامياً فهذا لا يكفي لأن نظرتي للحياة والتوسع في العديد من المهام التي يجب علي أن أجتهد وأبذل كان الأمر يتطلب مني الإطلاع والقراءة والاستمرار في المتابعة في مجالي الإعلامي والصحفي. دائماً حين أتجه للإنتاج لموضوع ما فـ يترتب ذلك التركيز في

الوقت ومهم أيضاً أن نحتفظ بطاقاتنا في أبراز مهاراتنا في الإنتاج العملي وهذا يبين قدر الكفاءة التي يحملها كل شخص محب للحياة..

(( وما الحياة إلا طموح وأمنيات ستتحقق إن كنا من أصحاب الثقة والعزيمة والإصرار ))