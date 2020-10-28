نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقم السري للهاتف المصرفي الأهلي التجاري و تفعيل الهاتف المصرفي الاهلي عبر الصراف الآلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرقم السري للهاتف المصرفي الأهلي التجاري، حيث قام البنك الأهلي التجاري بتوفير خاصية جديدة وتعتبر من أهم الخاصيات التي تم تقديمها للعملاء، وهي خاصية الهاتف المصرفي المقدمة من قِبل البنك الأهلي التجاري، بالإضافة لخدمة معرفة رقم حساب في بنك الأهلي التجاري، حيث تتميز تلك الخاصية بأنها توفر الكثير من الوقت والجهد على العملاء إذ أنها تسمح بإنجاز العديد من المعاملات سواء كان العميل بالمملكة أو خارجها، وتوفر عليهم عدم الحاجة للقدوم للبنك بأنفسهم حتى يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم وخدماتهم من خلال الاتصال بالهاتف المصرفي الخاص بالبنك الأهلي كما ينكن التعرف على عروض البنك الأهلي التجاري للتمويل الشخصي (NCB) الشروط والأحكام والمستندات المطلوبة للتمويل البنكي – تمويل الأهلي الشخصي.

الرقم السري للهاتف المصرفي الأهلي التجاري

الرقم السري الخاص بالهاتف المصرفي الأهلي التجاري يوفر البنك أيضًا الاتصال على رقم 966920001000 لـ يسهل التوصل إلى الرقم السري الخاص بالهاتف المصرفي للبنك الأهلي، وتلك الخدمة خاصة بعملاء البنك الأهلي، وبمجرد الاتصال بذلك الرقم سيكون هناك رد سريع من خلال العاملين بالبنك، ويقدم ذلك الرقم العديد من الخدمات منها:

التعرف على أي معلومة تريد معرفتها عن حسابك البنكي، وذلك من خلال إشعار يتم إرساله إليك عند القيام بأي عملية.

وكذلك يمكن استخدام خدمة كويك باي بكل سهولة وهي عبارة عن خدمة تحويل الأموال من خلال الهاتف لأي مكان على مدار الأسبوع.

وهناك عدد كبير آخر من الخدمات المصرفية التي تقدمها تلك الخاصية.

جدول أرقام الهاتف المصرفي للبنك الأهلي التجاري

تمكن البنك الأهلي التجاري من توفير تلك الأرقام للعملاء، وهي أرقام تعمل طوال أيام الأسبوع حتى يوم الجمعة وطوال اليوم على مدار الأربع وعشرين ساعة وهذه الأرقام هي:

رقم خدمة العملاء ذوي الخدمات الخاصة 7600000800 وهو للعملاء المتواجدين بالمملكة أما رقم +966(2)6049808 هو رقم العملاء بخارج المملكة. رقم خدمة كويك باي هو + 966-920000330. رقم خدمة وسام الأهلي 2442424800 وذلك الرقم هو للأشخاص المقيمين بالمملكة، أما رقم +966(2)6049808 وهو خاص بالأشخاص المقيمين خارج المملكة. رقم خدمة البنك الأهلي التجاري هو +922-920001000 ويتميز ذلك الرقم بأنه يعمل طوال اليوم.

التسجيل في خدمة الرقم السري للهاتف المصرفي الأهلي التجاري عن طريق ماكينة الصراف الآلي

يتم تفعيل الهاتف المصرفي الاهلي عبر الصراف الآلي كما يلي:-

فى النهاية تحدثنا معكم بإيجاز عن الأرقام السرية بهاتف البنك التجارى الأهلى، ووضحنا لكم خلال هذا الموضوع كافة أرقام البنك التى يمكنك ان تحتاج إليها، تابعونا وسوف تجدون جميع كافة المعلومات التى تحتاجون إليها حول الموضوع.