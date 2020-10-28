نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نقل الكفالة وطرق الاستعلام عبر موقع وزارة العمل والتنيمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط نقل الكفالة وطرق الاستعلام عبر موقع وزارة العمل والتنيمة حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أن توفر الكثير من الخدمات لكافة المواطنين، ومن أهمها خدمة الاستعلام عن كيفية نقل الكفالة التي من الممكن الاستفادة بطريقة الكترونية عن طريق رابط الوزارة، ونحن اليوم سوف نتعرف عن الطريقة الصحيحة للاستعلام عن الدخول برقم الهوية أو من خلال رقم الإقامة، واتباع بعض خطوات الاستعلام عن تصريح العمل بشكل الكتروني عبر شبكة الانترنت. كيفية نقل كفالة وافد بموقع وزارة العمل والتنمية يقوم المستعلم بالدخول عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة بالدخول على هذا الرابط https://hrsd.gov.sa/.

يظهر لك بعد القيام بالتسجيل الدخول وسوف يتم مليء الخانات الخاصة للباحث التي تضم الاسم والكود السري الخاص به.

بعد القيام بمهام التسجيل للدخول يقوم المستعلم بالنقر على كلمة بحث.

من ثم سوف يظهر للمستعلم جميع البيانات المطلوبة التي تتعلق به.

يتم قراءة كافة الشروط المطلوبة التي نوضح من خلالها بكيفية نقل الكفالة.

نقل كفالة بدون موافقة الكفيل

يشترط نقل الكفالة بالمملكة العربية السعودية يجب به موافقة الكفيل بالنظام القديم.

ولكن بعد أن تعدينا التجاوزات من الكفلاء السعوديين، أصبح من الممكن على العامل أن ينقل الكفالة من شخص لآخر في الكثير من الحالات.

عند القيام بعدم التسليم للراتب للوافد أو للعامل أو عند الانتهاء من الإقامة التي تخص الوافد، ولن يقوم الكفيل حتى الآن بتجديدها، ومن الممكن للوافد أن ينقل الكفالة الخاصة به لكفيل آخر دون أن يوافق الكفيل الأول.

كافة الخدمات التي تتعلق بنقل الكفالة تتم بشكل إلكتروني دون الحاجة لأن تذهب لمكاتب العمل.

ما هي شروط نقل الكفالة بدون كفيل

عند الدخول للبرنامج لنطاقات يجب أن تكون لون المؤسسة أو للنطاق الذي يوجد به الكفيل للون الأحمر

يجب أن لا يكون الكفيل فقد قام بدفع الرواتب الشهرية التي تتعلق بالموظف وهذا يتم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يجب أن لا يكون الكفيل قد قام بتجديد رخصته التي تتعلق بالعامل، وهذا يكون لمدة لا تزيد عن شهر من التاريخ الذي يتعلق بانتهاء الإقامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط نقل الكفالة وطرق الاستعلام عبر موقع وزارة العمل والتنيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.