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عمر شويل - جدة شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع المدني 1443 بالمملكة العربية السعودية نالت وظائف الدفاع المدني اهتمام كبير من المواطنين السعوديين بعد أن أعلنت الإدارة العامة عن القبول المركزي، بمؤسسة وزارة الداخلية للشئون العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني للرجال، وعن بدء فتح أبواب التسجيل والقبول على الوظائف، وسوف تستمر لمدة حتى 24 من شهر أكتوبر، وأشارت وزارة الدفاع أن الوظائف المتاحة للرجال عن رتبة وكيل رقيب عريف لجندي أول، وأكد أن التقديم سوف يكون من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع المدني

يجب أن تتوافر الكثير من الشروط على المتقدمين لوزارة الدفاع المدني ومنها:

لن يسبق له التعين من قبل في أي وظائف عسكرية أو مدنية أو درس بكلية العسكرية.

على أن تكون الزوجة حاملة للجنسية السعودية ونشأت بها.

يجب أن يجتاز المتقدم جميع اختبارات القبول ليتأهل للوظيفة.

يعمل على أن يوفر المؤهل العلمي للوظيفة التي يتم التقديم لها.

على أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام وعلى أن لا يزيد عن 30 عام.

من الضروري أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول عند التقديم على الوظيفة.

لا يقل طول المتقدم عن 170 سم ويكون مناسب مع الوزن.

يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي وينشأ.

أن يكون ذات سمعة طيبة وحسن سير وسلوك، ولا يسبق له الحكم بالجريمة مخلة بالآداب العامة أو غيرها.

كيفية التقديم للوظائف المتاحة بوزارة الدفاع

يتم الدخول (أبشر توظيف)

من ثم يتم كتابة كافة البيانات المرغوب بها منها رقم الهوية الوطنية وأيضاً تاريخ الميلاد والحالة والجنس رقم هوية الأب مع إضافة رقم الوظيفة والنقر على كلمة عرض.

قد أعلنت وزارة الدفاع المدني في المملكة السعودية عن فتح باب القبول للعام الدراسي 1442 لكافة الخريجين للجامعات وهذا لما صرحت به اللجنة المركزية بوزارة الدفاع السعودي وقد تم فتح باب التسجيل في الكثير من الوظائف بالمديرية العامة بالدفاع المدني.

قد تم فرز الطلاب على حسب معدل الجامعة الخاصة بهم واختبار لقياس كافة التخصصات النظرية، ويتم القيام بإرسال رسالة للطالب من أجل القبول على الجوال.