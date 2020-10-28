نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشري سارة احصل على الأراضي السكنية المجانية والدعم السكني الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الحصول على الأراضي السكنية المجانية والدعم السكني الجديد المقدم من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية إلى كافة المواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم معايير وضوابط الاستحقاق السكني الجديد وذلك عبر إتباع عدة خطوات بسيطة للإستفادة من الأراضي السكنية المجانية عبر المخططات السكنية الجديدة التى أطلقها وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني، كما تتيح أيضاً الوزارة إمكانية تمويل المستفيدين بالمبالغ المالية من أحدي الجهات المعتمد لدي الوزارة من أجل القيام بالبناء الذاتي.

خطوات الحصول على الأراضي السكنية المجانية والدعم السكني

أوضحت وزارة الإسكان على المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالدعم السكني الجديدة الذي يمكنك الاطلاع عليها من خلال رابط شروط الدعم السكني الجديد وفى حالة انطباق تلك الشروط والأحكام التى ضمت كل مواطن سعودي يبلغ من العمر فوق 25 عام، تقوم بإتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني من رابط سكني. الدخول على الصفحة الرئيسية ثم القيام بإختيار الحلول السكنية. الضغط على منتج الأراضي السكنية المجانية كما فى الصورة التالية.

بعد إختيار منتج الأراضي السكنية المجانية يتم توجيهك إلى صفحة أخري وهي صفحة المخططات السكنية الجديدة كما فى الصورة التالية.

يتوجب عليك اختيار المخطط السكني الذي يناسبك والضغط على كلمة الحجز والذي ينقلك إلى تسجيل البيانات والمعلومات، يجب عليك إدخال رقم الهوية الوطنية والضغط على كلمة التالي كما فى الصورة التالية.

وبعد الإنتهاء من تسجيل رقم الهوية الوطنية تقوم بالضغط على كلمة التالي، سيتطلب منك إجراء بعد العمليات الأخري التى تخص المعلومات والبيانات، كما يمكنك أيضاً التسجيل عبر بوابة النفاذ والتى تتطلب منك اسم المستخدم، كلمة المرور والتحقق من الرمز المرئي كما فى الصورة التالية.

بعد اتمام كافة الإجراءات المطلوبة تتمكن من الحصول على الأراضي السكنية المجانية والدعم المالى المقدم للبناء الذاتي، كما أوضحت وزارة الإسكان عن مبادرات الدعم السكني الجديدة التى تخدم كافة مواطنين المملكة العربية السعودية من مدنيين وعسكريين ومنسوبي التعليم والأرامل والمطلقات والعديد من مبادرات الدعم المالى وفقاً للآليات الموضحة مسبقاً للحصول على الدعم السكني، كما يمكنك التعرف أيضاً على تفاصيل الحصول على الأراضي المجانية.

آليات الحصول على الدعم السكني

تكمن آليات الحصول على الدعم السكني فى عدة محاور يجب توافرها للإستفادة من الدعم السكني الجديد والتى جاءت كالتالي:

المحور الأول: أن يكون المتقدم للإستفادة من هذا الدعم لا يحمل جنسية غير سعودية من الرجال أما النساء الذين تزوجن من رجال يحملون الجنسية السعودية وهم على جنسية أخري فيحق لهم الدعم السكنى. المحور الثاني: أن يبلغ من العمر 25 عام أو يزيد للمتقدم الراغب فى الدعم السكني. المحور الثالث: أن يكون المتقدم حر أى غير مقيد بالسجون أو دور الايواء. المحور الرابع: أن لا يكون يمتلك اصول أو عقارات تتجاوز قيمتها 5 مليار ريال. المحور الأخير: وهو يخص المرأة المطلقة التى يشترط أن يمر على طلاقها عام على الأقل للإستفادة من الدعم السكني، وكذلك الأرملة بنفس آلية شروط المطلقة أن يمر على وفاة زوجها عام.

بعد التعرف على شروط وضوابط الحصول على الدعم السكني يمكنك الآن التعرف على موعد نزول الدعم السكني.

المستفيدين من الدعم السكني

نوهت وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني عن المستفيدين من الدعم السكني طبقاً إلى مساحة الوحدات السكنية الجديدة وجاء من أهم هؤلاء التالي:

منسوبي التعليم: وهم الفئة التى تستحق اكثر دعماً ولا سيما فى ظل ما تمر به البلاد من ظروف خاصة، لذا تقدم وزارة الإسكان إلى منسوبي التعليم دعم سكني عبارة عن تمويلات مالية كبيرة يمكنك الاطلاع علي تفصيلها من خلال رابط دعم منسوبي التعليم.

وهم الفئة التى تستحق اكثر دعماً ولا سيما فى ظل ما تمر به البلاد من ظروف خاصة، لذا تقدم وزارة الإسكان إلى منسوبي التعليم دعم سكني عبارة عن تمويلات مالية كبيرة يمكنك الاطلاع علي تفصيلها من خلال الأرامل والمطلقات: هى هذه الفئة التى تمثل عبء كبير على المجتمع نظراً لظروفهم الخاصة سواء بوفاة الزوج أو بالانفصال لذا تحظى هذه الفئة من الدعم المالى الذى يصل إلى 100% والتي يمكنك التعرف على شروط دعم الأرامل والمطلقات من خلال الرابط السابق.

هى هذه الفئة التى تمثل عبء كبير على المجتمع نظراً لظروفهم الخاصة سواء بوفاة الزوج أو بالانفصال لذا تحظى هذه الفئة من الدعم المالى الذى يصل إلى 100% والتي يمكنك التعرف على من خلال الرابط السابق. دعم الأزواج: وهى عبارة عن مبادرة يحق فيها إلى الزوجة التنازل عن الدعم السكني إلى زوجها وكذلك الزوج من التبادل المشترك بينها وتكمن تلك المبادرة على عدة ضوابط يمكن التعرف عليها عبر رابط شروط التنازل عن الدعم السكني بين الأزواج.

وهى عبارة عن مبادرة يحق فيها إلى الزوجة التنازل عن الدعم السكني إلى زوجها وكذلك الزوج من التبادل المشترك بينها وتكمن تلك المبادرة على عدة ضوابط يمكن التعرف عليها عبر بين الأزواج. الإعفاء من سداد قيمة الوحدة السكنية: وتكمن تلك المبادرة فى وقوف وزارة الإسكان بجانب الحالات الإنسانية وتوضح فى هذه المبادرة عدم مطالبة وزارة الإسكان من أسرة المستفيد بأى اقساط شهرية فى حالة حدوث عجز لا قدر الله للمستفيد الاول ونوضح لكم من خلال رابط شروط الإعفاء تفاصيل هذه المبادرة والتى تضم الكثير من الآليات.

وتكمن تلك المبادرة فى وقوف وزارة الإسكان بجانب الحالات الإنسانية وتوضح فى هذه المبادرة عدم مطالبة وزارة الإسكان من أسرة المستفيد بأى اقساط شهرية فى حالة حدوث عجز لا قدر الله للمستفيد الاول ونوضح لكم من خلال تفاصيل هذه المبادرة والتى تضم الكثير من الآليات. مبادرة الدعم السكني للعسكريين التى تقدم فيها وزارة الإسكان تمويل مالي يصل إلى 500 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى التمويل الآخر الذي تتجاوز نسبته 24% من قيمة الوحدة التى يرغب فيها المستفيد لشرائها.

فيما أعلنت الوزارة عن مبادرة تجديد المساكن والتي يحظى المستفيدين على عدة تمويلات مالية وذلك حسب نوع الوحدة السكنية سواء كانت فيلا أو عمارة سكنية أو شقة.

خطوات حساب الدعم السكني

يستطيع المواطنين السعوديين معرفة حساب الدعم السكني من خلال التوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان سكني ثم القيام بالنقر على حاسبة الدعم السكني، بعدها يتطلب إدخال بياناتك الشخصية بشكل صحيح والتى تضم الدخل الشهري، عدد أفراد الأسرة، قيمة التمويل، والفترة المتاحة للسداد ثم بعد الإنتهاء من تسجيل كافة البيانات تقوم بالضغط على أحسب.

أسعار الوحدات السكنية الجديدة

أوضح موقع سكني الأسعار الجديدة التي يمكنك الإطلاع عليها عبر رابط الأسعار الجديدة للوحدات السكنية التي تختلف ما بين العديد من الغرف الكبيرة والمتوسطة ضمن المشاريع الجديدة المقدمة من وزارة الإسكان بالمملكة.