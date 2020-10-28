بلادي – الرياض :كشفت هيئة حقوق الإنسان عن مباشرتها قضية استغلال مواطن سيدة غير سعودية أحضرها عاملة وتزوجها، ومن ثم أبلغ عنها كمتغيبة بعد سلبها طفلها بسبب خلاف بينهما.
وأوضحت أن المواطن استغل جهل السيدة وأسرتها بأنظمة المملكة، وظل يعنفها ويعتدي عليها مستغلاً ضعفها بعد إنجابها طفلاً حيث خافت أن يحرمها منه، وسبب لها متاعب كثيرة بما يتنافى مع القيم الإنسانية وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن السيدة اضطرت مرغمة على السكوت وعدم إثارة قضيتها ونكاية بها تركها الزوج، وأخذ الطفل وانتقل إلى مكان آخر، وأبلغ عنها بأنها متغيبة.
وبينت أنها بعد تلقيها بلاغاً من الأم تولت التنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الدعم لاستعادة الطفل وتوفير الحماية لها وتصحيح وضعها كمقيمة بشكل نظامي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منع عنها طفلها وأبلغ بأنها متغيبة.. “حقوق الإنسان” تكشف قصة إحضار مواطن امرأة كعاملة وزواجه بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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