“الداخلية” تُعلن فتح باب القبول والتسجيل في “الجوازات” على رتبة “جندي”

بلادي – الرياض :أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (الأربعاء)، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) رجال.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – توظيف) خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 16 / 3 / 1442هـ، حتى يوم الأحد الموافق 23 / 3 / 1442هـ