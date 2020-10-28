الدفاع المدني يُباشر حريقاً في منطقة جبلية بالسودة

بلادي – الرياض :باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير مساء اليوم (الأربعاء) إطفاء حريق اشتعل في جبال بمركز السودة. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحريق، حيث ظهرت النيران وألسنة اللهب المرتفعة.

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