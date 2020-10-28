“الزكاة والدخل” توضح الآلية الجديدة للاستفادة من تحمّل الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين

بلادي – الرياض :كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الأربعاء)، عن الآلية الجديدة والمؤتمتة للاستفادة من تحمّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول للمواطنين.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تتضمن أن يقوم المشتري بإصدار شهادة المسكن الأول من الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان ثم يقدمها للبائع، ليقوم البائع بالدخول على خدمة ضريبة التصرفات العقارية وتعبئة البيانات.

وأضافت “الزكاة والدخل” بأن البائع يقوم باختيار استثناء المسكن الأول بعد تعبئة البيانات في الموقع، ثم يُدخل رقم هوية المشتري للتحقق من استحقاق تحمل الدولة للضريبة عن المسكن الأول.

وأشارت إلى أنه يتم دفع الضريبة عبر خدمة سداد عن المبلغ الزائد عن مليون ريال، ثم الإفراغ لدى وزارة العدل باستخدام رقم الطلب.

كما لفتت إلى أن المشتري كان يقوم في السابق بإصدار شهادة تحمل الدولة للضريبة لتقديمها إلى البائع، ليقوم البائع بسداد مبلغ الضريبة لدى الهيئة ثم يسترد المبلغ الذي تحملته الدولة من وزارة الإسكان.