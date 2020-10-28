“دوت الخليج” تواصل برنامجها التدريبي في لقاءها الثالث

في لقاء ” الصحفيون وجرائم النشر الإلكتروني ” للمحامي والمستشار القانوني /علاء المهدي دوت الخليج : المدينة / تحرير :شذى عزي أقيم في مساء يوم الأربعاء الموافق ١١ربيع الأول١٤٤٢ ثالث لقاءات برنامج التدريب الميداني لصحيفة “دوت الخليج” لجامعة طيبة والجامعات الأخرى، بدأ اللقاء بكلمة من الأستاذ رئيس تحرير دوت الخليج عماد الصاعدي، وتمت إستضافة المحامي والمستشار القانوني الأستاذ علاء المهدي لتقديم ورشة تدريبية بعنوان *الصحفيون وجرائم النشر الإلكتروني*ذكر فيها ماهية النشر الإلكتروني ، وتعريفه و أركانه ،والشروط الواجب توفرها في أي محتوى، وأهم العقوبات المترتبة على جرائم النشر الإلكتروني،وأيضا الجهات المعنية بتوقيع العقوبات،وأيضا من المسؤول عن المحتوى في النشر الإلكتروني.

الجدير بالذكر من أهم الحضور لهذا اللقاء الأستاذة أوصاف الفارس مشرفة التدريب الميداني ومديرة مركز الاعلام الرقمي في الصحيفة ، التي قامت بدورها في الإشراف بتسجيل المشاركات والحاضرين في اللقاء.

كما تجدر الإشارة إليه أن خطة التدريب لدى دوت الخليج خطة متكاملة شاملة لكل المواضيع التي تهيئ الطالب أو الطالبة لسوق العمل من خلال دورات ولقاءات مع خبراء ومحتصين في العمل الصحفي .

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