” أبناء الدانة يحتفلون بالتركي لإنجازه الفريد “

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات كرمت إدارة نادي الخليج برئاسة الدكتور حبيب بن عبدالله الربعان و بحضور والده “جعفر” و مدرب الفريق خليفة الحساوي و الإداري بدر حميدي ، السباح علي التريكي بمناسبة كسره للرقم السابق 30.49 ثانية و تحقيقة رقماً جديداً 28.87 ثانية في سباق 50م حرة لفئة 12-11 سنه في بطولة السباحة لأندية الدمام والتي اختتمت السبت الماضي على مسبح وزارة الرياضة بالدمام

وقدم الدكتور حبيب الربعان مكافأة مالية للبطل “التريكي” و هدية أخرى مقدمة من متجر النادي ، مشيراً إلى ان ماحققه التريكي يسجل بأسم الوطن و كافة زملائه السباحين ، وقدم جزيل شكره لعائلته و مدربه القدير خليفة الحساوي على اهتمامهم الدائم باللعبة واللاعب و الارتقاء باللعبة لأفضل المراكز.

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