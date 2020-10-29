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عمر شويل - جدة منصة رقمية تستقبل طلبات تملك العقار وتتبع مسارها، قام الأمين العام للجان بتوضيح إمكانية تقديم طلبات تملك العقار وأنه سوف يتم الانتهاء قريبا من إنشاء المنصة الرقمية حتى تساعد الجميع من تملك العقار وتتبع مسارها، وتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة وذلك في أي موقع كان وذلك بدون أن يبذل هذا الشخص أي مجهود وتعب خاصة عند مراجعة المقر الخاص باللجان، والذي يتواجد في الأماكن المختلفة في المملكة السعودية وبالتالي يحتاج الذهاب إلى القرى والمدن، وأكد أن هذه المنصة سوف يتم الانتهاء من منها 5/5 /1442 هجرية والموافق بالتاريخ الميلادي 20 ديسمبر 2020 وذلك لمدة عام كامل ل امكانية استقبال ‏كافة ‎الطلبات التي ‏يتم ‏تقديمها.

‏منصة رقمية تستقبل طلبات تملك العقار وتتبع مسارها

‏حيث أكد أن المنصة الرقمية تكون لمواصلة التطور للتحول الرقمي وتكون من أهداف المملكة السعودية 2030 والتي تهتم بمن رفع كافة الخدمات بشكل إلكتروني وتوفيرها لجميع المستفيدين بكل القطاعات الحكومية والخاصة.

‏وأوضح أن ينبغي على جميع المتقدمين أن يتطلعون إلى الشروط التي ينبغي تقديمها والالتزام بها وتكون في الوقت المحدد وإلا سوف يتم اتخاذ طلال سبق الفصل فيها بحكم نهائي قضائي.

‏بجانب أنه أكد أن المكان المتواجد في هذا العقار هو محل اطلب وبالتالي لا يتم الموافقة على التملك فيه سواء شرعاً ونظاماً وينبغي ألا تتواجد المخططات التنظيمية أو المصورات الجوية في أحياء موضحا أنه ينبغي على الجميع تجهيز كافة المستندات التي المطلوبة وهي كالآتي:

‏أولا تجهيز وثائق ومستندات المطلوبة مع رفع كافة مساحة من مكتب معتمد يتضمن إحداثيات الموقع، وأخيرا أن يقوم بتقديم إقرار يشمل كافة الأحكام الصادرة قبل ذلك في هذا العقار وأن يعلن عن الطلبات التي لم يتم البت ‏فيها.