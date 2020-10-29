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عمر شويل - جدة ‏التأمينات الاجتماعية توضح خطوات توزيع معاش التقاعد بعد الوفاة، ‏المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد صرحت من خلال الحساب الخاص بها عبر التواصل الاجتماعي تويتر ‏حول الخطوات التي ينبغي اتباعها في توزيع المعاش التقاعدي للمتوفي، وذلك على جميع أفراد أسرته المستفيدين من هذا المعاش وأكدت بعد أن يتوفى صاحب المعاش التقاعدي يتم توزيع هذا المعاش بالتساوي على جميع أفراد الأسرة.

‏ ‏التأمينات الاجتماعية توضح خطوات توزيع معاش التقاعد

حيث أوضحت أنه توزيع المعاش بشكل كامل على جميع أفراد العائلة المتوفي فقط إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، وبالتالي تصل نسبه المعاش 75% أما إذا كان المستحق شخص واحد تكون النسبة 50%.

‏بجانب أنها أوضحت أن كل فرد من أفراد العائلة لم يقل نصيب عن 396 ريال سعودي بحيث لا يتجاوز المجموع الخاص بمبلغ المعاش عن 1983 ريال سعودي أو يتوقف على متوسط الأجور على حسب المعاش، وذلك يتوقف على حساب المؤسسة العامة بعد تقدريها وتحديد المبلغ المستحق، أما في حالة زواج الأرملة أو بنت الابن أو الأخت أو البنت بعد وفاة هذا الشخص المتقاعد الذي كان يحصل على المعاش يتم صرف له منحة الزواج تكون لمدة ثمان 18 شهر.

وذلك يكون من قيمه نصيبها المحدد في هذا المعاش لمن واحدا أما في حاله إذا طلقت أو ‏أرملة ‏تكون من المستحقين للاستفادة من هذا المعاش بينما إذا كان الابن أو الاخ او ابن الابن الذي تم إيقاف نصيبه بسبب زوال عجزه بحيث ‏يكون تحت بند المستحقين للاستفاده من المعاش الخاص بمؤسسة التامينات الاجتماعية.