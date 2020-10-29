نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه الوطنية السعودية برقم الحساب أو رقم العداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية السعودية برقم الحساب إلكترونياً أو برقم العداد أصبح أمر سهل ومتداول من المنزل مباشر، وقدمت شركة المياه الوطنية السعودية العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين وغيرهم من خدمات الشركة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا الأمر سهل على الجميع عمل الخدمات دون الحاجة لزيارة فروع الشركة أو الخروج من المنزل في وقتنا هذا وأخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد, ومن بين هذه الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين أيضاً خدمة الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية السعودية بكل سهولة ويجب على المواطنين الاستعلام عن الفواتير ومتابعتها حيث أن تراكم الفواتير وعدم الدفع يتسبب في عدم توصيل المياه على المواطن وسوف نتعرف على طريقتين الاستعلام عن الفواتير.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه الوطنية السعودية برقم الحساب

هناك عدد من الخطوات التي تسهل على المواطنين الحصول على خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه ويجب على المواطن اتباع هذه الخطوات وهي كالتالي:-

الدخول إلى موقع شركة المياه الوطنية السعودية من خلال هذا الرابط الاستعلام عن فواتير المياه- الشركة الوطنية الضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول يتم بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة وصورة العداد ووصل الملكية. بعد تسجيل البيانات قوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية. اختار منها خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه. قوم بعد ذلك بإدخال رقم الحساب ورمز التحقق المرئي.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الماء برقم العداد

يمكن لكل المواطنين معرفة فاتورة المياه برقم العداد إلكترونياً، وهو ما سوف يسمح للمواطنين التعرف إلكتروني بقيمة الفواتير، تأتي هذه الخدمة من ضمن الخدمات المقدمة وللتعرف على فاتورة المياه برقم العداد يمكن للمواطنين إتباع هذه الخطوات وهي كالتالي:-

اضغط على خدمة الاستعلام عن فواتير المياه.

إدخال رقم العداد في المكان المخصصة له.

الضغط على استعلام.

كيفية حساب فاتورة المياه

وفرت شركة المياه الوطنية خدمة آلية لاحتساب فاتورة المياه حسب القيمة أو التعريفة الخاصة بالاستهلاك، كما تم معرفة قيمة استهلاكية تقديرية من المياه للشهر قبل إصدار الفاتورة عن طريق الحاسبة التفاعلية وذلك بإتباع الخطوات التالي:-