مبادرة توظف الرياضات الإلكترونية لتوعية سيدات المجتمع وتبرز تمكنهن في الألعاب الرقمية

دوت الخليج : ساره الثبيتي _مكة المكرمة

برعاية الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية وبهدف توعية السعوديات بالوقاية من سرطان الثدي انطلقت مبادرة together we raise الخيرية والتي تعد الأولى من نوعها بقيادة النساء في خلق بيئة تنافسية تحفيزية توعوية بالشراكة بين جمعية زهرة الخيرية لسرطان الثدي و منصة PLAYHERA العالمية المتخصصة في الرياضات الإلكترونية.

تمكنت المبادرة في بدايتها من لفت انتباه فئات المجتمع من خلال هاشتاق #وين_البنات حقق انتشارا عبر التواصل الاجتماعي ونجح في الوصول إلى أكثر من 5,5 مليون شخص، ضمن سعي القائمين على المبادرة في أن تكون بديل مثالي عن الفعاليات التقليدية المعتادة حول العالم لخلق الوعي بالوقاية من الأمراض ومنها سرطان الثدي، فضلا عن كون فكرة المبادرة نوع من التغيير في الأنشطة التوعوية في ظل جائحة كورونا من خلال توظيف التقنية وابتكار الفعاليات الافتراضية عن بعد.

بدورها أوضحت نوره الحاضر بأن مبادرة “together we raise” تعد فريدة من نوعها كونها تنطلق من البنات للبنات، وتهدف لتوظيف الرياضات الإلكترونية لإحداث التأثير وخلق الوعي في المجتمع عن سرطان الثدي بطريقة جديدة، فضلا عن إظهار قوة النساء ومهاراتهن في هذا المجال، إلى جانب تمكين السعوديات في مجال الألعاب الإلكترونية، مبينة بأن المنافسات الإلكترونية التي تقام ضمن المبادرة بالشراكة مع جمعية زهرة الخيرية ستستمر على مدى 24 ساعة متواصلة بدون توقف وسط مشاركة صانعي محتوى ومنظمين ومؤثرين من فئة النساء.

وأضافت: تهدف المبادرة لإشراك جميع الإناث في المجتمع من خلال مجموعة متنوعة من الألعاب والتي تستهدف جميع الفئات. كما ستقدم المبادرة العديد من الجوائز للمراكز الأولى، مشيرة إلى أن المبادرة ستمكن النساء من التحدث وإظهار شغفهن بالرياضات الإلكترونية والألعاب الرقمية لعامة المجتمع.

وأبانت بأن المبادرة تستهدف تمكين الإناث من التنافس في الرياضات الإلكترونية عبر منصة PLAYHERA وهي منصة عالمية حققت تميزا في هذا المجال، إلى جانب إظهار ترابط المجتمع في المملكة بما يخدم الهدف الرئيسي من المبادرة وهو التوعية بسرطان الثدي وتقديم الدعم للجمعية.

يشار إلى أن الذكور هم الفئة الأغلب التي تسيطر على الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم مما ساهم في الحد من ممارسة الإناث لهذه الرياضة فضلا عن مشاركة العديد من السيدات في المنصات الإلكترونية متخفين خلف أسماء غير حقيقة.