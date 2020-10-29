براتب 3000 ريال تمويل سريع بدون كفيل لدى بنك البلاد

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عمر شويل - جدة براتب 3000 ريال تمويل شخصي سريع بدون كفيل لدى بنك البلاد بالمملكة مهما كانت تطلعاتك ومتطلباتك يقدم بنك البلاد مجموعة متنوعة من برامج التمويل الشخصي للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة فسواء كنت ترغب فى الحصول على منزل أو الزواج أو سداد أقساط شهرية أو تعليمية فيمكن الآن الحصول علي تمويل شخصي سريع وبدون كفيل لدى بنك البلاد وهو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو ما يسمى بتمويل الأسهم حيث يقوم بنك البلاد ببيع سلعة لصالح العميل بعد تملكها ويقدم بنك البلاد العديد من الخدمات المصرفية المتنوعة لكي تتواكب مع العملاء فيمكن الآن فتح حساب جاري اونلاين لدى بنك البلاد وكل ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لبنك البلاد ودون الذهاب إلى أى فرع من فروع البنك ومن خلال فتح حسابك الجاري لدى بنك البلاد تستطيع الحصول على جميع الخدمات المصرفية لدى بنك البلاد
شروط الحصول على تمويل سريع بدون كفيل لدى بنك البلاد
حدد بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية شروط محددة لكي يستطيع العميل المتقدم لبنك البلاد الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل لدى بنك البلاد فلابد من توافر مجموعة من الأحكام والشروط الخاصة بالحصول على التمويل وهي كما يلي
- يشترط ان يكون لدى العميل المتقدم للحصول على التمويل حساب جارى لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
- يشترط أن يكون العميل المتقدم يعمل في أحدى المنشآت المعتمدة لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
- يشترط أن لا يقل سن العميل المتقدم للحصول على التمويل لدى بنك البلاد عن 18 عاماً فى وقت الحصول على التمويل
- يشترط ان لايقل دخل العميل المتقدم للحصول على التمويل لدى بنك البلاد عن 3000 ريال سعودي للسعوديين و 3500 ريال سعودي للمقيمين بالمملكة العربية السعودية
مميزات التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
يقدم دائماً بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية باقات مختلفة من التمويل الشخصي وكل باقة لها مميزات مختلفة ومن مزايا هذا التمويل أنه يمكن الحصول عليه براتب 3000 ريال سعودي كحد أدنى ويتميز مزايا أخرى وهي كما يلي
- التمويل الشخصي لدي بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية يتميز بانه تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
- يتميز التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية بأنه تمويل سريع وتتم جميع الإجراءات فى بسرعة
- التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية يتميز بأقساط مرنه وميسرة تصل إلى 60 شهراً
- من خلال هذا التمويل يمكن شراء أسهم أى شركة
- يتميز التمويل الشخصي لدى بنك البلاد بأنه تمويل لا يشترط وجود كفيل
- التمويل الشخصي لدى بنك البلاد متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة
- يتميز أن هذا التمويل بدون تحويل الراتب لموظفي البنوك
- يتميز هذا التمويل بأنه يمكن تمويل للمتقاعدين
- يتميز هذا التمويل بأن تصل قيمة إلى 2 مليون ريال
- يتميز هذا التمويل بأنه يمكن الحصول على تمويل إضافي
- التمويل الشخصي لدى بنك البلاد يتميز بأنه يمكن تأجيل قسط من كل عام
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل لدى بنك البلاد
الأوراق والمستندات التى يجب تقديمها من قبل العملاء لبنك البلاد وذلك لكي يستطيع العميل الحصول على التمويل الشخصي لدى بنك البلاد وهذا التمويل الشخصي تستطيع الحصول عليه براتب 3000 ريال كحد أدني فهو يتناسب مع العديد من العملاء والمستندات المطلوبة هي كما يلي
- يتم تقديم الهوية الوطنية سارية للعميل الذى يرغب في الحصول على التمويل
- يتم ملئ إقرار العميل بالتزاماته الشخصية لدى بنك البلاد
- تقديم صورة من بطاقة العمل للعاملين بالقطاعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية
- ملئ نموذج طلب شراء بالتقسيط
- تقديم تعريف من العمل موضح به الراتب والمسمى الوظيفي للعميل لدى بنك البلاد
- تقديم خطاب تحويل الراتب وتثبت الراتب لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
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