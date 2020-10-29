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عمر شويل - جدة بنك التنمية الإجتماعية يوضح حل عدم إمكانية مواصلة سداد الأقساط الشهرية سواء كا نت قروض شخصية أو الالتزامات المالية تجاه البنك، وذلك عبر توضيح نشر على صفحة بنك التنمية الإجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي أكد فيه فى حالة عدم مواصلة العميل السداد أو تعثره للسداد لمدة شهرين متتاليين يتم الرفع إلى جهة عمل الكفيل، كما نوه البنك الخطوات اللازمة حال كان المقترض يعمل بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

بنك التنمية الإجتماعية حل عدم إمكانية مواصلة سداد الأقساط الشهرية

شرح بنك التنمية الإجتماعي الحلول الهامة والعاجلة فى حالة حدوث تعثر مالى إلى المقترض من البنك سواء كانت قروض شخصية أو غير ذلك وتضامناً من بنك التنمية فى التيسير على كافة العملاء أوضح إليهم أنه فى حالة عدم مقدرة العميل الذي يعمل بالقطاع الخاص على سداد الأقساط لمدة على الأقل شهرين منفصلين أو متتاليين يجب عليه احضار كفيل يعمل بأي جهه حكومية لديه المقدرة المالية لسد هذا العجز المالي ولا يزال هذا الكفيل على رأس العمل لم يكن متقاعد حيث يتم استقطاع هذا المبلغ الشهري كضامن.

وفى حالة كان العميل المتعثر ماليا يعمل موظف فى أحد قطاعات المملكة يتم خصم الأقساط الشهرية من جهة العمل، أما إذا كان يعمل فى أحد القطاعات الخاصة فيلجأ العميل إلى نظام سداد المدفوعات الشهري.

تمويلات بنك التنمية الإجتماعية

تتعد تمويلات بنك التنمية الإجتماعية إلى كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية فنجد من تلك التمويلات المالية التى تخدم كافة أبناء المملكة التالي:

قروض ترميم المنازل والتي تشترط فيه المقترض على أن لا يتجاوز عمره 75 عام، وان يتجاوز عمر المسكن تجاوز 5 سنوات وأن لا تزيد مساحة المنزل عن 1000 متر مربع.

والتي تشترط فيه المقترض على أن لا يتجاوز عمره 75 عام، وان يتجاوز عمر المسكن تجاوز 5 سنوات وأن لا تزيد مساحة المنزل عن 1000 متر مربع. قرض الزواج والذى يعد الخبر السعيد لكل مقبل على الزواج من الأسر السعودية والذى يتيح هذا التمويل مبالغ مالية كبيرة تساعدهم على إتمام عملية الزواج، فيما يشترط بنك التنمية الإجتماعية على تقديم بعض المستندات والأوراق منها نموذج 104 وصورة سجل الأسرة وصورة الهوية وعقد النكاح.

والذى يعد الخبر السعيد لكل مقبل على الزواج من الأسر السعودية والذى يتيح هذا التمويل مبالغ مالية كبيرة تساعدهم على إتمام عملية الزواج، فيما يشترط بنك التنمية الإجتماعية على تقديم بعض المستندات والأوراق منها نموذج 104 وصورة سجل الأسرة وصورة الهوية وعقد النكاح. قرض تمويل الشباب والذي يتيح إلى للشباب مشاريع وتمويلات ميسره تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

والذي يتيح إلى للشباب مشاريع وتمويلات ميسره تصل إلى 300 ألف ريال سعودي. تمويلات العربات المتنقلة والتى يستفيد منها المقترض 250 ألف ريال سعودي.

شروط بنك التنمية الإجتماعية للقطاع الخاص والحكومي

أكد بنك التنمية الإجتماعي على العملاء الراغبين فى الحصول على التمويلات والقروض المالية التى تسد احتياجاتهم أنه فى حالة كان المتقدم يعمل بالقطاع الخاص يشترط أن يقدم كفيل يعمل بأحد القطاعات الحكومية، وفى حالة كان العميل الراغب فى الاستفادة من قروض بنك التنمية يعمل فى القطاع الحكومي يتم استقطاع الأقساط الشهرية بشكل منتظم.

الشروط العامة لتمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية