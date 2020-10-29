نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في حافز 1442 | ألفان ريال شهرياً ولمدة 12 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفوا على شروط التسجيل في حافز حتى تتمكن من الحصول على فرصة عمل بمرتب يجعلك تمتلك حياة مرفهة،، فبرنامج حافز عبارة عن مساهمة من المملكة العربية السعودية، حتى تساهم في مساعدة الشباب العاطلين أو الباحثين عن العمل في المملكة، فالبرنامج يقوم بتوفير مبلغ شهري 2,000 ريال شهرياً منذ بداية التسجيل على البرنامج ولمدة 12 شهر، وذلك لتحفيز الشباب للبحث عن العمل الخاص بهم، وهناك بعض البرامج الأخرى مثل برنامج تمهير، وبعض المبادرات التأهيلية مثل مبادرة ساعد.

برنامج حافز

يعتبر برنامج حافز من أهم الرؤيات التي تهتم بها المملكة، وذلك لأن البرنامج يخدم رؤية المملكة 2030 لذلك يحظى هذا البرنامج بالتمويل المستمر، لذلك يجب التعرف على شروط التسجيل في حافز.

خدمات برنامج حافز

يقوم البرنامج بتقديم 2,000 ريال شهرياً للشباب الراغب في التسجيل بالبرنامج.

يقوم القائمون على البرنامج بتوفير دورات تأهيلية للمستفيدين، حتى يتمكنوا من البحث عن العمل، وكذلك لاكتساب المهارات الحياتية التي يتطلبها السوق ليتمكن من الحصول على العمل بأجور تُهيأ له المعيشة المناسبة لأفراد المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في حافز

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للمتقدم لبرنامج حافز حتى يتمكن من الحصول على تلك المعونة من البرنامج، وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن العشرين سنة، وألا يزيد عن ستين سنة.

ألا يكون المتقدم صاحب إعاقات جسدية تمنعه عن العمل.

يلزم على المستفيد أن تكون إقامتك دائمة في السعودية.

يجب ألا يكون المتقدم صاحب عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لأن ذلك يلغي استحقاق المتقدم للدعم.

ألا يكون المتقدم مستحقاً لأي معاشات من المملكة، أو تعويضات للتعطل عن العمل.

يمتنع الطلاب عن التسجيل في برنامج حافز.

يجب ألا يكون المتقدم صاحب أي سجل تجاري.

يجب ألا يكون المتقدم صاحب دخل يفوق مبلغ المعونة.

أما بالنسبة للمنقطعين عن العمل فيجب أن يمر ثلاثة أشهر على الأقل منذ تركهم العمل، حتى يتمكنوا من التسجيل في برنامج حافز.

أما بالنسبة للطلاب الذين أنهوا دراستهم، فيجب أن تمر ستة أشهر من بعد تخرجهم، حتى يُتاح لهم فرصة التسجيل في المعونة.

فهذه هي الشروط الواجب توافرها لدى جميع المتقدمين في برنامج حافز 1442، فعند توافر تلك الشروط لديك، نأتي لنقطة التسجيل في حافز.

التسجيل في حافز

يمكن لجميع المواطنين السعوديين الذي توافر فيهم تلك شروط التسجيل في حافز ، من التسجيل في البرنامج والتمتع بمميزاته، وللتسجيل اتبع التالي:

أولاً، قم بالدخول إلى بوابة برنامج حافز، (البوابة الوطنية للعمل طاقات).

وللتسجيل كمستخدم جديد، قم بالضغط على “باحث عن عمل”.

يظهر لك مربع البيانات الخاص بالتسجيل، فقم بكتابة اسم مستخدم، رقم الهوية الوطنية.

بعد مربع التسجيل، يظهر بنود سياسة الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج، فقم بقراءة الشروط ثم اضغط موافق.

قم بكتابة بريدك الإلكتروني، وكذلك رقم هاتفك الجوال، ليتم استلام كلمة المرور الخاصة بالتسجيل في رسالة نصية.

في نهاية عملية التسجيل، سيتم فتح نافذة التسجيل، فقم بكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور التي تم استلامها.

وبتلك الخطوات الستة يكون قد اكتملت عملية التسجيل في برنامج حافز لتتمتع بخصائص هذا البرنامج، كحصولك على 2000 ريال سعودي شهرياً، وكذلك دورات التأهيل لمواكبة سوق العمل السعودي، والعالمي.

برنامج حافز تحديث

ومن شروط التسجيل في حافز ، فقد وضعت الهيئة المسؤولة عن برنامج حافز شرطاً ليستمر التمويل من البرنامج، وهي وجوب تحديث البيانات الخاصة بالعضوية المُسجلة بصورة مستمرة، ليستمر دعم البرنامج، ولمعرفة كيف تحدث بيانات حافز اتبع التالي:

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى بوابة حافز، باسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة بك.

في نفس الوقت يتم استلام رمز تأكيد الدخول، إلى الرقم المسجل لدى البرنامج، فقم بكتابة كود التفعيل ثم اضغط إرسال.

يتم الدخول إلى واجهة المستخدم الخاصة بك، ثم انتقل لقسم “البيانات الشخصة”.

قم بتحديث بياناتك مثل تاريخ انتهاء صلاحية الهوية الوطنية، أو تغيير منطقة سكنك، وغيرها البيانات.

بعد التحقق من بياناتك، اضغط “حفظ”.

يقوم البرنامج بالانتقال إلى صفحة التنبيهات، قم بقراءتها ثم اضغط “قرأت التنبيه”، ثم اضغط إرسال.

يتم تحميل صفحة أخرى، ويتطلب منك كتابة بريدك الإلكتروني، منطقك السكنية، ثم المدينة التي تتبعها تلك المنطقة.

بعد ذلك، يطلب البرنامج بياناتك الشخصية، مثل كتابة طولك بالسنتيمترات، وكتابة وزنك بالكيلو جرامات، ثم تحديد مدى حالتك الصحية، والدرجة العملية الحاصل عليها، والمعدل التراكمي في مرحلة الدراسة، وسنة التخرج، وأي شهادات تم الحصول عليها من بعد المرحلة الثانوية أو الجامعية.

يتم تقييم مهاراتك اللغوية سواء العربية، أو الإنجليزية، والتي تكون قد تطورت في التدريبات والمُلحقة بالبرنامج.

يتم تقييم مهارتك في استخدام الحاسب الآلي، وكذلك أي مهارات حياتية أُخرى مثل مهارات التصميم الصور، أو برامج التعديل على الفيديوهات.

يتم تقييم مهارتك في استخدام الحاسب الآلي، وكذلك أي مهارات حياتية أُخرى مثل مهارات التصميم الصور، أو برامج التعديل على الفيديوهات. يتم الإجابة على عدة أسئلة من البرنامج، مثل هل تقبل حصولك على وظيفة خارج المدينة التي تعيش بها، أو هل تقبل بوظيفة بنظام تدريبي منتهي التوظيف، وكذلك سؤال هل تقبل بوظيفة قائمة على نظام العمل الجزئي.

وعند انتهائك من جميع تلك الخطوات، وكتابة جميع البيانات المطلوبة منك، وكذلك الإجابة عن الأسئلة التي قمنا بذكرها، يكون قد اكتملت عملية التسجيل الخاصة بك في برنامج حافز.

حافز صعوبة البحث عن عمل

أما بالنسبة للمتقدمين لبرنامج حافز للمرة الثانية، فقد وفرت الهيئة المسؤولة عن برنامج حافز تلك الخدمة وتوضيح شروط التسجيل في حافز للمرة الثانية، حيث يتم صرف 1,500 ريال شهرياً بدلاً من 2000 ريال كما كان في تسجيل حافز للمرة الأولى.

ويتم تقسيم السنة على ثلاث فترات كل فترة عبارة عن أربعة أشهر، تختلف فيها قيمة المعونة حيث:

في الأربعة أشهر الأول ى يتقاضى المستفيد حوالى 1,500 ريال.

ى يتقاضى المستفيد حوالى 1,500 ريال. ثم يتناقص المبلغ ليصل إلى 1250 ريال، في الأربعة أشهر الثانية .

. أما في الفترة الأخيرة من العام، فيكون مبلغ المعونة المُقدم للمستفيد حوالي 1000 ريال سعودي.

ويتم تقديم تلك المعونة قبل اليوم الخامس من كل شهر، وذلك لحرص البرنامج على مساعدة الشباب في وجود عمل خاص بهم، يمكنهم من العيش في حالة مادية جيدة.

وبذلك كله يكون قد قمنا بتوضيح شروط التسجيل في حافز ، وكذلك قمنا بذكر كيفية التسجيل في البرنامج، وطريقة تحديث البيانات الخاصة بالعضوية التي تمتلكها، حتى يستمر الدعم الذي يقدمه لك البرنامج.