نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات بنك التنمية الاجتماعية ويوضح طريقة سداد الأقساط في حالة التعثر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويلات بنك التنمية الاجتماعية السعودي، بنك التنمية الاجتماعية يعلن عن إطلاق تمويلات من خلال منتجه الجديد آهل، فيقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي هذه التمويلات من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب تلك الأزمة التي تمر بها البلاد، قروض بنك التنمية هي قروض تتميز باليسر والسهولة ليمكن المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية من سد حاجاتها الأسرية والضرورية الطارئة، فالعديد من المواطنين والمواطنات السعوديين بعد إطلاق قروض اجتماعية من بنك التنمية الاجتماعية يبحثوا عن شروط وطريقة التقديم للحصول علي التمويل الاجتماعي، فبنك التنمية الاجتماعية يوفر التمويل الاجتماعي عبر آهل.

يوضح بنك التنمية طريقة سداد الأقساط في حالة التعثر

قام بنك التنمية الاجتماعية بتوضيح طريقة سداد أي قسط للعميل في حالة حدوث تعثر في الدفع، حيث أن كل عميل يعجز عن دفع الأقساط المطلوبة منه لمدة شهرين سواء منفصلين أو متصلين، لابد من القيام بالرفع لجهة عمل حتي تقوم بتنفيذ إجراءات الحسم الشهري، وذلك الحسم يعتبر من النسبة الخاصة بهم بقيمة القسط المطلوب، وهذا يضمن عدم وقوفه عن العمل إلا بعد حصول البنك علي المبلغ المطلوب كاملا.

تمويل سريع للمنشآت بدون ضمانات أو رسوم

يعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تمويل سريع بدون رسوم وبدون ضمانات، فذلك التمويل ييتم الحصول علية من أجل المنشآت متناهية الصغر، فذلك التمويل السريع يتميز بأن له أطول فترة سداد تصل من ستة أشهر إلي ستة وثلاثون شهر، كما أن بنك التنمية يقدم ذلك التمويل السريع بقيمة تصل إلي 1.5 مليون ريال سعودي، وذكر أيضا أن التقديم علي الدعم يكون من خلال بنك الخليج الدولي.

إعلان بنك التنمية اليوم عن زيادة قيمة الحد الأعلى لراتب أصحاب القروض

بنك التنمية أعلن عبر صفحته الرسمية علي تويتر عن تحديث شرط مهم من شروط الحصول علي قرض من قروض بنك التنمية الاجتماعية، وذلك كان رفع وزيادة قيمة الحد الأعلى لراتب المستفيد من قروض البنك، حيث يصبح الحد الأعلى 12500 ريال سعودي بدل من 10 ألاف ريال سعودي، حيث وضح البنك أن ذلك الشرط علي القروض الاجتماعية مثل تمويل الأسرة والزواج والترميم.

تمويل الأسرة من القروض الاجتماعية بنك التنمية

تمويل الأسرة الاجتماعي من أهم التمويلات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية للأسر السعودية في المملكة، فيعد تمويل الأسرة من التمويلات التي تسهم بشكل كبير في مساعدة الأسر محدودة الدخل وتواجه مشاكل كثرة في الحياة بسبب سوء الدخل، ولذلك يقدم بنك التنمية هذا التمويل لخفض الأعباء من عليهم، ويضع بنك التنمية بعض الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في كل متقدم للحصول علي هذا التمويل، والشروط العامة كالأتي: أن يكون عمر المتقدم للتمويل لا يتعدى 70 عام والكفيل 55 عام، و المتقدم حتي يتم حساب أبناءه من ضمن أفراد الأسرة يجب أن يكون أبناءه الذكور عمرهم لا يزيد عن 24 عام ولا يكون موظف أو متزوج، أما يحتسب البنات من أبناءه لو هي ليس موظفة أو متزوجة، وتستطيع كل امرأة مطلقة أو أرملة وتعول أطفال أن تقدم علي تمويل الأسرة، ويضيف بنك التنمية بعض الشروط والمتطلبات للمتقدم ولكن تلك الشروط تختلف باختلاف وضع المتقدم إذا كان متقاعد أو متقاعدة أو موظف أو موظفة سواء في قطاع حكومي أو خاص وغيرهم ولمعرفتها يمكنك الدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي.

تفاصيل التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية السعودي

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم تمويلات ميسرة للعديد من المواطنين والمواطنات السعودين داخل المملكة العربية السعودية، وهذه التمويلات أطلقت بهدف أن تكون كدعم يساند الأسر ويخفف عنهم أعباء وزيادة المسئولية، قروض أو تمويلات بنك التنمية تتضمن تمويل الأسرة وتمويل الزواج وتمويل الترميم وآهل وكنف، وهذه التمويلات تشمل كل الأشخاص الذي لم يتجاوز دخله 10 آلاف ريال سعودي، وذكر بنك التنمية أن الحد الأعلى لقيمة التمويل الاجتماعي هي 60 ألف ريال سعودي مع العلم أنه يتم تحديد قيمة التمويل حسب احتياج المتقدم لطلب التمويل وقدرته عل السداد، وممكن للمتقدم الاطلاع علي دليل المستخدم لبوابة بنك التنمية الاجتماعية السعودي.

شروط عامة للتقديم علي تمويل بنك التنمية الاجتماعية السعودي

وضع بنك التنمية الاجتماعية شروط عامة وأساسية في طلب التمويلات من البنك، وتلك الشروط لابد من توفيرها في المتقدم لطلب تمويلات من بنك التنمية السعودي، وتزداد علي تلك الشروط شروط آخري وذلك حسب التمويل المطلوب من بنك التنمية الاجتماعية، وللاطلاع علي كافة الشروط والضمانات الخاصة ببنك التنمية ، والشروط العامة التي وضعها بنك التنمية للحصول علي أي تمويل بنكي هي كالاتي:

يكون المتقدم لطلب تمويل بنك التنمية يحمل الجنسية السعودية.

المتقدم لطلب التمويل يجب ان تتحقق لديه الشروط المطلوبة للتمويل طبقا للقوانين الموضوعة.

لا يكون لدي المتقدم مديونية لبنك التنمية الاجتماعية ولا لأي بنك آخر.

أن يكون المتقدم لطلب التمويل كان منتظم ومنضبط في سداد مبالغ التمويل السابقة ولا توجد شكاوى مقدمه به.

ولابد من أن يقوم المتقدم بتقديم كافة الأوراق والمستندات والضمانات المطلوبة للتمويل والتي يحددها بنك التنمية.

كما يمكننا التعرف علي كافة التفاصيل المطلوبة والشروط والمتطلبات الخاصة بكل تمويل مما يلي: تمويل الزواج، وتمويل الأسرة، وتمويل الترميم،وآهل، وكنف، فيقدم بنك التنمية قرض أهل فمن مميزات ذلك القرض أنه يقدم بدون فوائد، ويعطي لصاحب القرض إمكانية التسديد علي خمس سنوات، وبنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم تمويل آهل الذي من الممكن أن يصل إلي 60 ألف ريال سعودي، حيث ينك التنمية يقدم ذلك القرض للأرامل والمطلقات والعاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي.

التقديم لطلب الحصول علي قرض اجتماعي لبنك التنمية

أتاح بنك التنمية السعودي خدمة التقديم الإلكتروني لطلب تمويلات بنك التنمية الاجتماعية، واصبح يمكن للمواطنين السعوديين الحصول علي أي تمويل من بنك التنمية الاجتماعية من خلال خدمة التقديم الإلكتروني علي التمويلات بنك التنمية من التسجيل علي الموقع الرسمي، بعد تسجيل الدخول يقوم المتقدم بتحديد نوع التمويل الاجتماعي المطلوب، ويحدد الفرع الذي يرغبه ولمعرفة الفروع، ويتأكد المتقدم من تنفيذ كل التعليمات والملاحظات المذكورة حتي يتم استكمال طلب التمويل.