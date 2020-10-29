نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف الجوازات من خلال منصة أبشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في وظائف الجوازات ، أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل على وظيفة الجوازات برتبة جندي للرجال في جميع مناطق المملكة وكانت الإدارة العامة للجوازات قد أعلنت عن رابط التسجيل على تلك الوظيفة واوضحت عن أهم الشروط اللازمة والواجب توافرها في المتقدم وهو ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال بشئ من التفاصيل.

رابط التسجيل في وظائف الجوازات بالمملكة العربية السعودية علي رتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية أنه سوف يتم البدء في تسجيل طلبات التقديم على الوظيفة بدءاً من يوم الإثنين المقبل الموافق السادس عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 عبر بوابة أبشر توظيف على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة سبعة أيام متتالية ليكون آخر موعد للتقديم يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1442.

شروط التقديم على وظائف الإدارة العامة للجوازات رتبة جندي

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في المتقدم أعلنت عنها الجوازات حتي يتمكن من التسجيل في تلك الوظيفة وجاءت هذه الشروط كالتالي: