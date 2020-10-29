نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف الجوازات من خلال منصة أبشر توظيف في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التسجيل في وظائف الجوازات ، أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل على وظيفة الجوازات برتبة جندي للرجال في جميع مناطق المملكة وكانت الإدارة العامة للجوازات قد أعلنت عن رابط التسجيل على تلك الوظيفة واوضحت عن أهم الشروط اللازمة والواجب توافرها في المتقدم وهو ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال بشئ من التفاصيل.
رابط التسجيل في وظائف الجوازات بالمملكة العربية السعودية علي رتبة جندي
أعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية أنه سوف يتم البدء في تسجيل طلبات التقديم على الوظيفة بدءاً من يوم الإثنين المقبل الموافق السادس عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 عبر بوابة أبشر توظيف على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة سبعة أيام متتالية ليكون آخر موعد للتقديم يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1442.
شروط التقديم على وظائف الإدارة العامة للجوازات رتبة جندي
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوافرة في المتقدم أعلنت عنها الجوازات حتي يتمكن من التسجيل في تلك الوظيفة وجاءت هذه الشروط كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة سعودي الجنسية ونشأ ومقيم داخل المملكة العربية السعودية ويتم إستثناء الشخص الذي كان مقيم مع أسرته خارج المملكة وكان هذا التواجد خارج البلاد بهدف خدمة الدولة.
- يجب أن لا يكون للمتقدم زوجة تحمل جنسية غير السعودية.
- يجب أن يكون لدي المتقدم بطاقة هوية وطنية ذات صلاحية سارية المفعول.
- يجب على المتقدم أن يكون لديه شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يجب على المتقدم أن يمتاز بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة والسلوك القويم.
- يجب أن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو حكم عليه بحد شرعي.
- بالنسبة للحاصلين على شهادات صادرة من خارج البلاد يجب أن يتم معادلتها والتصديق عليها من قبل وزارة التعليم.
- لا يكون المتقدم قد سبق وتم تعيينه بأحد الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أن يكون مطروداً من أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.
- يجب على المتقدم أن يقوم باجتياز الفحص الطبي وجميع الإختبارات الخاصة بالقبول لتلك الوظيفة.
- يجب أن يتم تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح مع الحرص على مراجعتها للتأكد من صحتها.
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