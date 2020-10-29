بيان من السفارة الفرنسية بشأن الاعتداء على حارس أمن في قنصليتها بجدة

بلادي – الرياض :أوضحت السفارة الفرنسية في الرياض أن قنصليتها في جدة تعرضت لحادث طعن بالسكين، استهدف حارس أمن، وهو موظف في شركة أمن خاصة.

وأضافت أن قوى الأمن السعودية قامت على الفور بتوقيف الجاني، فيما نُقل حارس الأمن إلى المستشفى، حيث وضعه الصحي لا يدعو للقلق.

وأعربت سفارة فرنسا لدى المملكة عن ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادث، وضمان أمن المنشآت والجالية الفرنسية في المملكة، مؤكدةً دعمها التام للضحية.

وكانت شرطة مكة المكرمة أعلنت في وقت سابق اليوم، القبض على مواطن، بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرض حارس الأمن لإصابات طفيفة، مشيرةً إلى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.