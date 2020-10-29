أمير المدينة المنورة يطّلع على مشروعي مستشفيي الأنصار والسلام لخدمة زوار المسجد النبوي

بلادي – الرياض :اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، اليوم (الخميس) على المشاريع الصحية الجديدة التي تعتزم وزارة الصحة تنفيذها بالمنطقة المركزية.

جاء ذلك خلال لقاء عبر الاتصال المرئي بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حيث تم استعراض المشاريع الجديدة والتي تشمل تنفيذ مستشفى الأنصار الجديد، ومستشفى السلام للطوارئ والرعاية العاجلة، وتطوير مراكز الرعاية الصحية.

وقال الأمير فيصل إن المشاريع التطويرية التي يشهدها القطاع الصحي بالمدينة المنورة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخِدْمات المقدمة للمستفيدين، مشيداً بالأدوار الكبيرة التي يضطلع بها الدكتور توفيق الربيعة وكوادر وزارة الصحة.

ويقام مشروع مستشفى الأنصار الجديد الذي يعد الخط الأول للرعاية الطارئة والحرجة لزوار المسجد النبوي الشريف على مساحة تُقدر بـ 13.3 ألف متر مربع، شرق مقبرة البقيع، على بعد كيلو متر واحد من المسجد النبوي الشريف، وهو بسعة 244 سريراً، ويتوقع الانتهاء منه خلال 36 شهراً.

ويضم مشروع مستشفى السلام للطوارئ والرعاية العاجلة المطل على ساحة المسجد النبوي الشريف من الجهة الغربية 61 سريرا، وهو مخصص لتقديم الخِدْمات الطبية الطارئة لزوار المسجد النبوي، ومن المتوقع الانتهاء منه وتشغيله خلال 6 أشهر.

من جهته، قال الدكتور توفيق الربيعة إن هذه المشاريع ستعمل على تجويد الرعاية الطبية للمرضى من الزوار والمعتمرين والأهالي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء المرافق الصحية.