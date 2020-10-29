الصندوق العقاري يودع 542 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” ‏لشهر أكتوبر

بلادي – الرياض :أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم (الخميس)، إيداع أكثر من 542 مليون ‏ريال في حسابات المواطنين، مستفيدي برنامج “سكني”، من وزارة ‏الإسكان والصندوق العقاري، لشهر أكتوبر 2020‏‎.

وأوضح المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، أن ‏إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري ‏المدعوم، مشيرًا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي ‏‏”سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى أكتوبر ‏الجاري تجاوز 23.9 مليار ريال‎.

ولفت إلى إسهام برنامج ‏القرض العقاري المدعُوم بالشراكة مع الجهات التمويلية من ‏البنوك ومؤسسات التمويل، في استفادة أكثر من 360 ألف أسرة ‏سعودية منذُ بداية التحول وحتى نهاية سبتمبر الماضي.‏

وأشار المشرف العام على الصندوق العقاري إلى أن الصندوق أنجز منذ يناير 2020 حتى نهاية ‏سبتمبر الماضي أكثر من 3 ملايين خدمة للمستفيدين.