الصندوق العقاري يودع 542 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” ‏لشهر أكتوبر

بلادي – الرياض :أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم (الخميس)، إيداع أكثر من 542 مليون ريال في حسابات المواطنين، مستفيدي برنامج “سكني”، من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، لشهر أكتوبر 2020.
وأوضح المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مشيرًا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي ”سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى أكتوبر الجاري تجاوز 23.9 مليار ريال.
ولفت إلى إسهام برنامج القرض العقاري المدعُوم بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، في استفادة أكثر من 360 ألف أسرة سعودية منذُ بداية التحول وحتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأشار المشرف العام على الصندوق العقاري إلى أن الصندوق أنجز منذ يناير 2020 حتى نهاية سبتمبر الماضي أكثر من 3 ملايين خدمة للمستفيدين.
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