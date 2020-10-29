وزير التعليم يكلف ملحقين ثقافيين في 5 دول

بلادي – الرياض :كلف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عدداً من الملحقين الثقافيين، في سفارات المملكة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وكلف آل الشيخ كلًا من: د. مالك بن محمد الوادعي ملحقاً في ألمانيا، د. محمد بن عبدالوهاب باعشن ملحقاً في النمسا، د. سعيد بن مسفر المالكي ملحقاً في إسبانيا، إضافةً إلى عبدالله بن قاسم هاشمي ملحقاً في السودان، د. أحمد بن علي الزهراني ملحقاً في الصين.