بلادي – الرياض :كلف وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، عدداً من الملحقين الثقافيين، في سفارات المملكة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وكلف آل الشيخ كلًا من: د. مالك بن محمد الوادعي ملحقاً في ألمانيا، د. محمد بن عبدالوهاب باعشن ملحقاً في النمسا، د. سعيد بن مسفر المالكي ملحقاً في إسبانيا، إضافةً إلى عبدالله بن قاسم هاشمي ملحقاً في السودان، د. أحمد بن علي الزهراني ملحقاً في الصين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يكلف ملحقين ثقافيين في 5 دول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.