بنك التنمية الاجتماعية يمول 60 ألف مستفيد بمبالغ ‏تجاوزت 3 مليارات ريال

بلادي – الرياض :أعلن بنك التنمية الاجتماعية أنه موّل 60 ألف ‏مستفيد، بمبالغ تجاوزت 3 مليارات ريال، خلال الربع ‏المالي الثالث من العام الحالي 2020م، وبنسبة نمو ‏بلغت 68% عن الربع المماثل للعام الماضي 2019م‎ ‎‎.

وأشار البنك إلى أن مجالات التمويل شملت: المنشآت الصغيرة ‏والناشئة، ومشاريع الأسر المنتجة، وبرامج التمويل ‏الاجتماعي، والعمل الحر.‏

وأوضح أنه تم اعتماد تمويل 723 منشأة بقيمة ‏بلغت 1.5 مليار ريال، بالإضافة لـ8 آلاف أسرة بمبلغ ‏‏94 مليون ريال، كما اعتمد 1.3 مليار ريال لـ24 ألف مستفيد من ‏المواطنين القادرين على العمل والراغبين في زيادة ‏دخلهم الشهري.‏

وعلى صعيد برامج التمويل الاجتماعي؛ فقد موّل البنك أكثر من 23 ألف مستفيد بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال، شملت تمويل منتج الزواج والأسرة والترميم، وكنف المخصص لدعم السيدات، حيث موّل البنك من خلال هذا المنتج 1270 سيدة، بقيمة تجاوزت 37 مليون ريال .

ويقدم بنك التنمية إلى جانب خدماته التمويلية عدداً ‏من الخدمات غير المالية، إذ دشّن عددا من ‏الفعاليات التنموية لدعم وتحفيز الأسر المنتجة، كما ‏تم توقيع 13 اتفاقية مع شركاء التمويل متناهي ‏الصغر من مختلف مناطق المملكة بقيمة بلغت ‏‏20 مليون ريال.