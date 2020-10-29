‏”مايكروسوفت” تكتشف هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف ‏المشاركين في قمة العشرين بالمملكة

بلادي – الرياض : كشفت شركة مايكروسوفت، أمس (الأربعاء)، أنها حاولت وقف ‏سلسلة هجمات إلكترونية لجماعة “فوسفوراس”، كانت تستهدف ‏المشاركين المحتملين في مؤتمر ميونيخ للأمن وقمة مجموعة ‏الفكر (تي 20) في المملكة. ‏

وأشارت وفقًا لـ”رويترز” إلى أن الهجمات صدرت من مجموعة ‏إيرانية، وكانت تستهدف أكثر من 100 شخصية بارزة. ‏

ولفتت الشركة إلى أنها تعتقد أن (فوسفوراس) تشن تلك الهجمات ‏لأغراض جمع المعلومات.