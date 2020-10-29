‏”مايكروسوفت” تكتشف هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف ‏المشاركين في قمة العشرين بالمملكة

بلادي – الرياض : كشفت شركة مايكروسوفت، أمس (الأربعاء)، أنها حاولت وقف سلسلة هجمات إلكترونية لجماعة “فوسفوراس”، كانت تستهدف المشاركين المحتملين في مؤتمر ميونيخ للأمن وقمة مجموعة الفكر (تي 20) في المملكة.
وأشارت وفقًا لـ”رويترز” إلى أن الهجمات صدرت من مجموعة إيرانية، وكانت تستهدف أكثر من 100 شخصية بارزة.
ولفتت الشركة إلى أنها تعتقد أن (فوسفوراس) تشن تلك الهجمات لأغراض جمع المعلومات.
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