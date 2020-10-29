توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الخميس

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل إصابة 435 جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 455 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 346482 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 333005 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5363 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :