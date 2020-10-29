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عمر شويل - جدة لائحة الدعم السكني والمستفيدين من الأراضي السكنية المجانية التى يتم توفيرها من قبل المملكة العربية السعودية إلى السعوديين فقط، والمكونة من العديد من البنود والتي يوضح فيه العديد من الأمور التى تفيد كافة المواطنين بالمملكة وتأتي فى مقدمة هذه الأمور المستفيدين من الأراضي السكنية المجانية والشروط والضوابط الواجب توافرها والمستفيدين من دعم الوحدات السكنية وآلية التسجيل بالخطوات.

لائحة الدعم السكني والمستفيدين من الأراضي السكنية المجانية

توضح لائحة الدعم السكني الجديدة التي أعدتها وزارة الإسكان السعودية فى البند رقم 1 التالي:

إلزام المتقدمين بتقديم المستندات الصحيحة للإستفادة من الدعم السكني.

المشمولين بالدعم السكني.

المشمولين بالدعم السكني

الزوج : فى حالة تكون الأسرة من فردين زوج وزوجة فقط أو زوج وزوجة واولاد لا يتجاوز عمر الذكور 25 عام والإناث لم تتزوج. الابنه: إذا كانت الأسرة مكونة من ام غير سعودية وابنه هي العائل للأسرة. الإبن: إذا كانت الأسرة مكونة من أبن وام والابن هو العائل للأسرة والاب متوفي ولم يتجاوز عمر الابن 25 عام. الأم: إذا كانت لديها أبناء لم يتجاوز عمرهم 25 عام.

وللتعرف أكثر على لائحة الدعم السكني والأراضي السكنية المجانية يمكنكم زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بالدعم السكني.

شروط لائحة الدعم السكني والمستفيدين من الدعم

اشترطت وزارة الإسكان عبر البند الرابع من لائحة الدعم السكني على أن يكون المتقدم للإستفادة من سكني أن يكون سعودي الجنسية، كما أوضحت اذا كان المتقدم للدعم زوجة فيلزم تقديم ما يثبت أن أبنائها الذكور أقل من 25 عام، على نفس الآلية اذا كان المتقدم للحصول على الدعم الزوج يجب أن لا يقل سنه عن 25 عام.

أوضحت المادة الخامسة من لائحة الدعم السكني أن تكون مدة إقامة المتقدم عام متصل فى المملكة فى آخر 5 سنوات قبل تقديم الطلب، كما نوهت أن هذه المادة لا تسري على ما سافر بغرض العلاج أو التعليم أو العمل لصالح المملكة العربية السعودية وللتعرف أكثر على يمكنك الآن الإطلاع على شروط سكني الجديدة.

أوضحت المادة السابعة من لائحة الدعم السكني أن يكون المتقدم للدعم لا يمتلك هو وأفراد الأسرة مسكن جيد خلال فترة التقديم، كما يجب أيضا أن لا يكون هو واحد أفراد الأسرة قد استفادوا من الدعم السكني من قبل الا فى حالة واحد حدوث طوارئ فى البلاد مثل العواصف أو السيول التى أدت إلى العزل من منازلهم وحصولهم على دعم سكني.

أوضحت المادة التاسعة من لائحة الدعم السكني على المتقدمين الراغبين فى الدعم المقدم من وزارة الإسكان بالمملكة أن لا يكونوا يمتلكن اصول وعقارات سكنية باسمهم خلال عام من مدة التقديم للدعم السكني، لا تحتسب السيارات التي تستخدم للنقل الشخصي أو الأراضي السكنية التي تبلغ مساحتها أقل من 1000 متر.

الأراضي السكنية المجانية

يمكن الآن إلى المواطنين المستفيدين من الدعم السكني وفقا إلى الضوابط التى أقرتها وزارة الإسكان عبر لائحه الدعم الجديدة من التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان سكني واختيار الأراضي السكنية المجانية وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.