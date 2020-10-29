كيفية الحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي قد يصل إلي 1.5 مليون ريال سعودي

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عمر شويل - جدة كيفية الحصول تمويل شخصي من البنك الأهلي قد يصل إلي 1.5 مليون ريال سعودي يعد البنك من البنوك التجارية التي تقدم العديد من القروض المتنوعة والمختلفة لجميع عملائه سواء كان سعوديين أو غير سعوديين حيث يعمل البنك على توفير المزيد من الفرص التي تتماشى مع عملائه في التمويل الشخصي في ظل الظروف المعيشية الصعبة حيث يعمل على تلبيه جميع احتياجاتهم الشخصية منها التخطيط لقضاء الإجازة أو تجديد المنزل و يقدم أيضا البنك العديد من التمويلات لجميع الأفراد حيث يصل قيمتها إلى نصف مليون ريال سعودي ومن خلال هذه التمويلات يسهل على المتقدم القيام بتمويل شراء سيارة جديدة أو مشروع تجاري ومن خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني سوف نستعرض لكم اهم الشروط وطريقة التقديم للحصول على هذا القرض.

كيفية الحصول على تمويل شخصي واهم شروطه

ألا يقل عمر المتقدم للطلب التمويل الشخصي عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

يجب على المتقدم السعودي القيام بطلب التمويل الشخصي عن مده عمل قضاها لا تقل عن شهر كامل للمتقدم.

يجب أن لا يقل الراتب الشهري للعميل المتقدم لطلب التمويل عن 3000 ريال.

يفضل ومن الضروري أن يقوم العميل بتقديم كافة الوثائق والأوراق المطلوبة منه عن طريق اقرب فرع من فروع البنك الأهلي التجاري من العملاء.

بإمكان حصول أي مواطن على التمويل الشخصي ولكن يجب أن تتوافر فيه كل الشروط والضوابط المعلن عنها من قبل البنك.

طريقة التقديم للحصول على التمويل الشخصي

يجب عليك من الضروري الذهاب إلى اقرب فرع لبنك لتقديم العديد من الوثائق الأوراق المطلوبة.

قم بتقديم المواصفات للتمويل الشخصي الذي قمت باختياره والمبلغ المراد أخدة و نسبه الأرباح سنويا وطريقة السداد سواء كان كام في شهر أو بربع سنه واذا كان سنوي كل عامين بنهاية التمويل.

قد يبدأ معدل النسبة السنوية من 30% لمده تمويل تتعدى 5 سنوات.

وما يخص الرسوم الإدارية 1% من المبلغ المتكامل والحد الأقصى لا يزيد عن 5000 ريال سعودي.

يعد البنك الأهلي التجاري من افضل واشهر البنوك في خدمة التمويلات في المملكة العربية السعودية حيث يقدم العديد من المميزات والخصائص والتي تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية وقد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي وأتمني أن اكون قد وفقت في مقالنا الخاص كيفية الحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي قد يصل إلي 1.5 مليون ريال سعودي.