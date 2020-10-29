نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل خدمه من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بدون الذهاب إلى مكاتب العمل التي تقدم هذه الخدمة وهذا يوفر الكثير من الوقت والمجهود، ويبحث عن هذه الخدمة الكثير من مواطني المملكة والمقيمين فيها والوافدين إليها .

مدفوعات مكتب العمل

يقدم مكتب العمل في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية، ولكي يستفيد المواطن أو الوافد بهذه الخدمات يجب دفع رسوم مسبقه، هذه هي أهم الخدمات الإلكترونية التي يجب سداد مدفوعات مكتب العمل قبل الحصول عليها :

أصدار رخصه العمل أو الوظيفة .

تجديد رخصه العمل .

خدمات الاستقدام والكفالة .

خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل

لكي يتمكن المواطن أو المقيم بالاستعلام يجب عليه اتباع تلك الخطوات في الاستعلام وذلك بعد دفع رسوم هذه الخدمة إلكترونيا، وهذه هي الخطوات :

قم بالدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية عن طريق النت .

عن طريق النت . من الصفحة الرئيسية للموقع قم باختيار الخدمة الإلكترونية .

ثم قم بالنقر على أختيار خدمة الاستعلامات الإلكترونية .

انقر على خيار خدمة ( الاستعلام عن رصيد المدفوعات ) .

ثم يتم انتقالك إلى صفحة إدخال البيانات لكي تتم خدمة الاستعلام بنجاح .

قم بكتابة المعلومات والبيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية والرمز الإلكتروني في المكان المخصص لذلك .

تأكد بأنك كتبت كل المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق .

أسفل خانة البيانات والمعلومات توجد أيقونة ( عرض البيانات ) قم بالنقر عليها .

سوف تظهر صفحه بها تفاصيل رصيد المدفوعات مكتب العمل .

خدمات مكتب العمل الإلكترونية التي يتم الاستعلام عنها

يوجد العديد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها مكتب العمل استعلام وهي كالاتي :

خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي .

خدمة الاستعلام عن وافد .

خدمة الاستعلام عن موظف وافد هارب .

خدمة استعلام عن رسوم مكتب العمل .

خدمة الاستعلام عن سداد قيمة رخصة العمل .

الاستعلام عن رقم سداد رسوم مكتب العمل .

الآن قد نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي تعرفنا فيه عن الاستعلام عن رصيد المدفوعات عن طريق النت بالخطوات، وتعرفنا على الخدمات التي يقدمها مكتب العمل .