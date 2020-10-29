نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك ساب احصل على تمويل يقدر بنحو مليون ونصف ريال في ثلاث ساعات فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر قرض بنك ساب أحد أفضل خيارات التمويل الشخصي المقدمة من المصرف السعودي البريطاني، يقدم هذا القرض العديد من المميزات المختلفة التي تحقق للعميل ما يرجوه، وتحقق جميع احتياجاته المالية كشراء سيارة أو تعليم الأبناء أو الذهاب في رحلة أو إجازة وغيرها من المتطلبات المادية، ويأتي التمويل الشخصي من ساب متوافق تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه يأخذ معدل نسبة سنوية ثابتة دون زيادة مثلما تفعل البنوك الأخرى.

مميزات قرض بنك ساب

حصل بنك ساب عام 2010 على جائزة أفضل مصرف للتمويل التجاري داخل المملكة العربية السعودية، وقد بدأ نشاطه في سبعينات القرن الماضي، مما يعني موثوقية وأمان لجميع العملاء، كما أنه يتميز بفروعه المنتشرة في جميع أرجاء المملكة والذي قد بلغ عدد فروعه ما يقدر بنحو 99 فرع، منهم 18 فرع للنساء فقط، يضمن التمويل الشخصي بنك ساب عدة مميزات ومنها:

متوافق تماماً مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية.

سهولة الحصول على القرض بدون أي تعقيدات في ثلاث ساعات فقط.

يقدر مبلغ القرض ما يصل إلي إلى مليون ونصف ريال سعودي.

تسهيلات في السداد تصل إلي الإعفاء في حالات الوفاة أو العجز الدائم

يأتي القرض بميزة تقسيط أقساط السداد، مما يجعله خياراً مناسباً للعميل.

تبلغ مدة سداد القرض خمس سنوات.

شروط الحصول على قرض بنك ساب

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر قبل التقديم على التمويل الشخصي بنك ساب ولعل أبرز تلك الشروط هي:

يجب أن يكون عمر العميل المتقدم كحد ادنى 21 عام ولا يزيد عمره عن 58 عام في القطاع الحكومي، و60 عام بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.

يجب أن يكون الأدنى للراتب الأساسي لايقل عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون الحد الأدنى لمجموع الراتب أربعة آلاف ريال للمواطن السعودي، أما بالنسبة لغير السعودي لا يقل الاجمالي عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة في الوقت الحالي لا تقل عن شهر واحد للسعوديين، أما بالنسبة لغير السعوديين فلا يجب أن تقل عن ثلاثة أشهر.

أما بالنسبة للعملاء المتقاعدين لابد أن تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 67 عام، على أن يكون الحد الأدنى لراتب التقاعد 3000 ريال سعودي.

الآن وبخطوات بسيطة الحصول على التمويل الشخصي من ساب وذلك عن طريق ملء طلب تمويل شخصي من ساب ويجب أن تكون جميع بيانات مقدم الطلب صحيحة تماماً، وبمجرد تقديم الطلب سيتواصل البنك مع العميل.