نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب القرض الشخصي و حساب القرض على الراتب 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حساب القرض الشخصي ، القرض الشخصي أو التمويل الشخصي؛ هو عبارة عن مبلغ مالي، يحصل عليه الفرد من جهة تمويلية مثل البنوك والمصارف وبعض الشركات التابعة لوزارة المالية رسميًا، ويتم سداد هذا المبلغ المالي، على فترات محددة شهريًا، وفقًا لظروف المقترض المالية، وحجم راتبه، بالإضافة إلى فائدة بسيطة.

طريقة حساب القرض الشخصي

من أجل التعرف على طريقة حساب القرض الشخصي، يجب أولًا أن تعلم أنواع القروض، حيث تتنوع القروض بين قرض مالي للزواج، أو قرض تمويل شخصي من سلفة؛ وهو نوع من القروض البسيطة السريعة التي تمكنك من الحصول على المال، لأغراض وقتية قريبة، أو قرض للسيدات مثل قرض الأرامل والمطلقات كنف، والذي يمنحه بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية، كذلك يوجد قرض للترميم للمنازل، أو قرض الأسرة من بنك التسليف، أو قرض السيارات أيضًا.

كيفية حساب القرض على الراتب

في حالة ذهابك إلى أية جهة تمويلية، وترغب في الحصول منها على قرض شخصي على الراتب، سواء بغرض شراء عقار أو سيارة أو للأسرة، فإن الأمر يتم بضمان راتبك الشخصي، ويتم تحويل الراتب إلى أحد البنوك التي حصلت منها على القرض، ويمكنك حساب القرض الشخصي على الراتب، بالطريقة التالية:

أولًا سوف يطلب منك البنك، إثبات لمفردات راتبك، والتي يتم على أساسها حساب قيمة القرض ومعدل الأقساط الشهرية. ويمكنك احتساب قيمة القرض الشخصي بالطريقة؛ حجم راتبك الشخصي × 16= مبلغ القرض الشخصي. أما عن الفائدة، يقوم كل بنك باحتساب قيمتها، وفقًا لعدة معايير متعلقة بالبنك نفسه، منها نوع القرض، وحجمه وقيمته. إذا أردت حساب مبلغ قسط القرض الشخصي، الذي يجب أن تقوم بسداده للبنك، يمكنك ذلك عن طريق حساب إجمالي قيمة القرض، بالإضافة إلى الفائدة المضافة إليه، ثم اضرب الناتج في عدد السنوات المحددة من جانب البنك. وفي حال رغبتك حساب قيمة القرض شهريًا، قم بحساب إجمالي القرض، بالإضافة إلى الفائدة المضافة إليه، ثم اقسم المبلغ على 60 شهرًا× وذلك في حال كانت الأقساط مدتها خمسة أعوام، والناتج الذي تحصل عليه، يكون هو القيمة الشهرية للأقساط المطلوبة منك كل شهر.

طريقة حساب القرض البنكي