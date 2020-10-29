تعرف على كيفيه الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

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عمر شويل - جدة لاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية حرصًا على توفير كثير من الوقت والمجهود للمواطن السعودي فقد قامت المملكة العربية السعودية بإتاحة إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، وهو ما سنتعرف على خطواته الآن كيفية الاستعلام عن تبدأ أول خطوة من خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية .

ثم الذهاب إلى القائمة الخاصة بالمرور، والضغط على كلمة المزيد، ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم تحديد إذا ما كانت الرخصة المراد الاستعلام عنها خاصة بالأفراد أم أعمال.

بعد ذلك يجب على المستخدم أن يقوم بالتسجيل على الموقع بإدخال رقم الهوية الخاص به وكلمة المرور ثم النقر على أيقونة بحث.

يجب القيام بإدخال كافة البيانات التي ستبدأ بالظهور، بعد الانتهاء من ملء البيانات يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالاستعلامات والتي يوجد بها جميع المخالفات المرورية الخاصة برقم الهوية التي يتم الاستعلام بها. كيفية تقديم اعتراض على أحد المخالفات قد تم توفير إمكانية الاعتراض على المخالفات المرورية في حال وجود خطأ في تسجيلها، ولكن يتم ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط.

حيث يجب أن يتم الاعتراض على المخالفة خلال شهر واحد فقط من تاريخ ارتكابها، ولا يقبل الاعتراض إذا تم تجاوز تلك المدة.

كما ينتهي الحق في تقديم الاعتراض بمجرد دفع الغرامة، ولا يمكن أن يتم الاعتراض على نفس المخالفة أكثر من مرة.

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