صدرت الآن .. رابط استعلام نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 36 عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن

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عمر شويل - جدة رابط استعلام نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 36 استحقاق شهر نوفمبر من أكثر ما يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدورة 36 “نوفمبر 2020” لكافة المستفيدين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن على الأنترنت، ومن المعروف أن برنامج حساب المواطن قد أعلن عن أيقاف استقبال طلبات التسجيل بالبرنامج خلال الوقت الحاضر، كما تم وضع عدد من الضوابط الجديدة بالنسبة للفرد المستقل.

نتائج أهلية حساب المواطن

يعد برنامج حساب المواطن من اهم البرامج في المملكة العربية السعودية خلال الفترة السابقة، وحتى الآن، وذلك لما يقدمه البرنامج من مساعدات مالية لمحدودي الدخل بهدف رفع المستوي العيشي للمواطنين في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة وفق رؤية 2030، والذي أثر بعض الشي على عدد من المواطنين، وقد قررت المملكة إنشاء برنامج حساب المواطن السعودية لتقديم الدعم النقد لعدد من الفئات وفق الضوابط واللوائح التي حددها البرنامج لوصول الدعم لمستحقيه.

برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن شروط الأهلية والاستحقاق في البرنامج، والتي كان أهمها أن يكون المواطن سعودي الجنسية، وكذلك صحة جميع البيانات التي تم تسجيلها عبر البرنامج، وتوافقها مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلي عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وإجمالي دخل الأسرة، وهي الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم النقدي المقدم من البرنامج.

البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن من خلال رابط موقع حساب المواطن، وهي الجهة الوحيدة التي يمكن من خلالها التعرف على نتائج الأهلية للدورة 36، ويتم صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو اليوم الذي يليه في حال كان هذا اليوم عطلة رسمية.