نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب التقاعد للمدنين والعسكرين هذا الشهر وخطوات الاستعلام عن راتب التقاعد في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب التقاعد اعتادت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع وزارة المالية على صرف رواتب المتقاعدين لشهور العام وفق جدول ثابت لجميع شهور السنة والذي يتم الإعلان عنه في بداية العام، والتذكير بموعد الصرف الشهري قبلها ببضعه أيام، وبالفعل استطاع المتقاعدين صرف رواتبهم لشهر سبتمبر الماضي يوم 24 من الشهر بسبب تزامن يوم 25 مع العطلة الأسبوعية، حيث من المعتاد إيداع الرواتب يوم 25 من كل شهر ميلادي.
موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر 2020
تسعى الحكومة السعودية وجميع مؤسساتها على توفير الجهد والعبء على المواطنين، والوافدين بكافة الطرق عن طريق الخدمات التي تقدمها، ويظهر دور المؤسسة العامة للتقاعد كإحدى مؤسسات المملكة، حيث تسعى المؤسسة إلى الارتقاء الدائم بمستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين عن طريق إعداد جدول ثابت لصرف مرتبات المتقاعدين لكل شهور العام، وفي اليوم المحدد لصرف الرواتب يتم إيداع الراتب في حسابات المستفيدين، و وفقاً لهذا الجدول فإن الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر الجاري يكون يوم 25 من الشهر.
خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد
يمكن للمتقاعدين الاستفادة من خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد عن طريق الخدمة التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد باتباع الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد
- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- من قائمة الخدمات نختار أيقونة التعريف بالمعاش.
- النقر على أيقونة بدء الخدمة.
- إدخال البيانات الخاصة بالمتقاعد مثل رقم الهوية، وكلمة المرور، كما يمكن تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- بمجرد اتباعك
- هذه الخطوات ستظهر لك كافة البيانات المرتبطة بالمعاش.
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