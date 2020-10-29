نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الموارد البشرية»: تفاصيل العلاقة التعاقدية العمالية خلال أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عما يخص العلاقة التعاقدية العمالية داخل المملكة هذا بعد حوالي 9 أشهر من نشرها لخبر تحت عنوان “هل يلغى نظام الكفالة بالمملكة؟” في الرابع من فبراير عام 2020، حيث أعلن مصدر موثوق عن إعلان التفاصيل المرتبطة بالعلاقة التعاقدية خلال الأيام المقبلة حال إن كانت جاهزة لذلك، وفي السطور القادمة تعرف أكثر على هذا الموضوع.

معلومات حول العلاقة التعاقدية

كما أضاف المصدر المسؤول أنه حتى هذا الوقت لم يتم إصدار أي شيء يخص هذا الأمر وأن العمل لا يزال جاريا في هذا الشأن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية، كذلك أضافت أن ما يتم تداوله الآن بشأن التغيرات الجديدة في إطار العلاقة التعاقدية للعمال داخل المملكة أنها لم تصلح جاهزة حتى الآن لكن جاري التجهيز وسيتم الإعلان عن جميع التغيرات فور تجهيزها ليعرف عنها الجميع، أما الآن ما يتم نشره حول هذا الأمر فما هو إلا مجرد أحاديث ليس لها أساس من الصحة.

هل يلغى نظام الكفالة بالمملكة؟

قد تم نشر خبر بالسابق يحمل عنوان هل يلغى نظام الكفالة بالمملكة؟ في الرابع من فبراير لعام 2020 بعدما قال عضو مجلس الشورى فهد بن جمعه أنه قد تقدم سابقاً بمقترح أعلن عنه في مداخلة له بمجلس الشورى طالب فيه بإلغاء نظام الكفالة الخاصة بالأجانب وأكد أن هذا الإلغاء سينهي مشكلة التستر، وما قد أضاف يومها أيضاً أن سوق العمل يعاني الآن من ظاهرة التستر والتي تسببت في السابق في خسائر وصلت إلى مئات المليارات من الريالات سنوياً وزادت من معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين هذا بالرغم من الجهد المبذول من وزارة التجارة السعودية لمكافحة التستر.