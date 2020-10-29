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عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون من المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن كيفية إستعادة كلمة المرور المفقوده، والتي أوضحها برنامج حساب المواطن عبر خطوة واحدة، حيث ذكر برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر عبر “خدمة المستفيدين” عن الإجراء المتبع حال فقد كلمة المرور الخاصة بالمستفيدين، كما أوضح أيضا برنامج حساب المواطن الطرق اللازمة للتواصل مع البرنامج والتي من أهمها خدمة صوتك مسموع والرقم المجاني.

حساب المواطن

يعد برنامج حساب المواطن من أهم وأفضل برامج الدعم المقدم إلي أبناء المملكة العربية السعودية، والذي يساهم في رفع بعض عبء الحياة عن كاهل المواطنين، وتخفيف الأضرار التي لحقت بهم جراء بسبب التوسعات الاقتصادية، في أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث يقدم لهم الدعم بشكل شهري إلي المستفدين وفقاً إلي شروط الحصول علي دعم حساب المواطن التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، يذكر أن برنامج حساب المواطن على موعد من بدء صرف استحقاق الدفعة الجديدة من برنامج الدعم والتي ستشهد تغيرات كثيرة عن الدفعات السابقة.

كيفية إستعادة كلمة المرور المفقوده من برنامج حساب المواطن بخطوة واحدة

أوضح برنامج حساب المواطن أن الكثير من المستفيدين من دعم حساب المواطن الشهري يعانون من فقدان كلمة السر الخاصة بهم، والتي من خلالها يستطيع المستفيدين صرف المبالغ المالية المستحقة لهم، لذا نوه برنامج حساب المواطن أن إجراءات الحصول علي كلمة السر سهله وبسيطه للغاية، لذا يمكنك الحصول علي كلمة المرور من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن والضغط فقط علي أيقونة نسيت كلمة المرور.

قنوات التواصل مع حساب المواطن

يذكر أن برامج حساب المواطن أجاب عن إستفسار بعض المستفيدين حول أسباب إنخفاض دعم حساب المواطن الدفعة الأخيرة، كما أوضح برنامج دعم حساب المواطن عن الطرق الشرعية للتواصل مع برنامج حساب المواطن لتلقي الإستفسارات والشكاوي من خلال الرقم المجاني لحساب المواطن الخاص بالدعم المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، كما أوضح برنامج حساب المواطن أهم الإستفسارات الخاصة بإضافة تابع غير مؤهل، حرصا من البرنامج لتقديم الخدمات إلي المواطنين المستفيدين من الدعم المقدم بطرق أمنه.

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد أضاف العديد من شروط الاستحقاق النقدي والتى تأتي على رأسها أن تكون جنسية المستفيدين سعودية وأن لا يترك المملكة أكثر من 90 يوم فى العام الواحد، كما يجب أن لا يكون من الطبقات العليا أصحاب الدخل العالي أو من أصحاب العقارات كما يجب أن لا يكون المستفيد من الدعم متواجد بالسجون أو دور الايواء، كما يؤكد برنامج حساب المواطن أيضاً على عمر المستفيدين من الدعم، يذكر أن برنامج حساب المواطن قد أوقف التسجيل الجديد للمستفيدين من الدفعة 28.