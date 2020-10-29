نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل تطبيق اعتمرنا وكيفية الحصول على عمره بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تحميل تطبيق اعتمرنا أطلقت المملكة العربية السعودية تطبيق اعتمرنا للحجز لموسم العمرة من خلاله، وذلك بعد توقف دام لشهور نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وسنتعرف معًا الآن عن رابط التحميل الخاص به.

تحميل تطبيق اعتمرنا

لقد قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإطلاقه حتى يتم الحجز عليه لكل من يرغب في أداء موسم العمرة، حيث يتم من خلاله الحصول على تصريح لإمكانية الدخول إلى الحرمين الشريفين، سواء كان بغرض أداء العمرة، أو للصلاة، أو للزيارة، وذلك حرصًا من الوزارة على ضمان وجود العدد المحدد الذي تم وضعه وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها حرصًا على صحة المواطنين.

وقد تم إطلاق نسخة من التطبيق لنظام IOS الآن حيث بدء استخدامه منذ 27 سبتمبر، وإصدار نسخة خاصة بنظام Android.

مزايا تطبيق اعتمرنا