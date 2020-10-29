نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحميل تطبيق اعتمرنا وكيفية الحصول على عمره بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تحميل تطبيق اعتمرنا أطلقت المملكة العربية السعودية تطبيق اعتمرنا للحجز لموسم العمرة من خلاله، وذلك بعد توقف دام لشهور نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وسنتعرف معًا الآن عن رابط التحميل الخاص به.
تحميل تطبيق اعتمرنا
لقد قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإطلاقه حتى يتم الحجز عليه لكل من يرغب في أداء موسم العمرة، حيث يتم من خلاله الحصول على تصريح لإمكانية الدخول إلى الحرمين الشريفين، سواء كان بغرض أداء العمرة، أو للصلاة، أو للزيارة، وذلك حرصًا من الوزارة على ضمان وجود العدد المحدد الذي تم وضعه وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها حرصًا على صحة المواطنين.
وقد تم إطلاق نسخة من التطبيق لنظام IOS الآن حيث بدء استخدامه منذ 27 سبتمبر، وإصدار نسخة خاصة بنظام Android.
مزايا تطبيق اعتمرنا
- يتضمن التطبيق عدد كبير من المزايا التي ستفيد المواطنين بالمملكة بشكل كبير، حيث أتاح من خلاله الحصول على جميع التصاريح الخاصة بالحج أو العمرة.
- وكذلك التصريحات الخاصة بالصلاة داخل الحرم المكي أو النبوي، وتصريح لطواف الوداع، والتصاريح الخاصة بزيارة كل من مسجد قباء، الروضة، مسجد شهداء أحد، جبل النور.
- كما يتيح التطبيق الحصول على تصريح واحد للتابعين في نفس الطلب، وتحديد أنسب وقت من الأوقات المتاحة لأداء العمرة والتي يتم تحديدها بواسطة إدارة شؤون الحرمين الشريفين.
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