نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الإجتماعية: يعلن تأجيل سداد الأقساط ويوضح الفئات المستحقة من منتج نفاذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح بنك التنمية الإجتماعية الفئات المستحقة من منتج نفاذ، حيث يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من الخدمات والمزايا إلي المواطنين السعوديين الراغبين في زيادة دخلهم الشهري، بالإضافة إلى الدور الكبير في تعزيز القطاع الخاص وتقديم الدعم المادي، من خلال منتج “نفاذ” الذي تم انطلاقه مؤخراً، حيث يقدم البنك دعما مالياً كبيراً قد يصل إلى 150 ألف ريال سعودي ويأتي ذلك من أجل تحفيز منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتشجيع بيئة العمل الحر، تحقيقاً إلي رؤية المملكة العربية السعودية 2030م

بنك التنمية الإجتماعية يعلن تأجيل سداد الأقساط ويوضح الفئات المستحقة من منتج نفاذ

حيث يأتي منتج نفاذ بدعم الأعمال الحره ودعم المتعطلين عن العمل ودعم ذوي الحرف الصغيرة والمتوسطة، ويعد منتج نفاذ” التمويلي من أفضل التمويلات التي تساهم في الكثير من الدعم وخاصة إلى الموظفين الذي لا يزيد رواتبهم عن عشرة آلاف ريال سعودي ويريدون تنمية مصادرهم من خلال أنشطة العمل الحر، كما أعلن بنك التنمية الإجتماعية بتأجيل سداد أقساط المتضررين من أحداث جائحة فيروس كورونا المستجد.

يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من منتجات التمويل والتي يأتي من أهمها تمويل الزواج لمساعدة الشباب في الإقبال على الزواج، وتمويل إعادة ترميم المنازل، وتمويل كنف لمساعدة المطلقات والأرامل ومساندتهم في تحمل أعباء الحياة وتكاليف المعيشة، وتمويل آهل الذي يقوم بدعم السعوديين 60 ألف ريال سعودي بدون اي رسوم أو فوائد، وتمتد إلي فترات سداد تصل إلي 5 سنوات من أجل مساندة أبناء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلي تمويل مشاريع الشباب التي تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، حيث تعد تلك المشاريع جاهز قيد التنفيذ والتي اشترط البنك التفرغ لمتابعة المشروع كما اشترط أن يكون التمويل إلي المواطنين السعوديين فقط، كما يقدم بنك التنمية الإجتماعية تمويل السيارات والهدف من هذا التمويل هو تشجيع الشباب على إيجاد فرصة عمل، حيث يستطيع الشباب من العمل علي السيارات في نقل الطلاب والطالبات.

المتعثرين من سداد الأقساط إلى بنك التنمية الإجتماعية

أوضح بنك التنمية الإجتماعي ردا على تساؤلات الكثيرون حول عدم الإمكانية فى مواصلة سداد الأقساط إلي بنك التنمية بالإضافة إلى المصاريف الأخري، ورد بنك التنمية الإجتماعية عن تساؤلات المواطن أنه فى حالة تعثر العميل فى السداد أكثر من شهرين سواء كانوا متواصلين أو منقطعيين يتوجب عليه إتباع بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك الإطلاع عليها عبر الرابط التالي حل تعثر العميل فى السداد والتي جاء فيها أن يقدم العميل كفيل يعمل بالقطاع الحكومي ليكون ضامن له.