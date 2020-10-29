نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب وخطوات التقديم على المساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة يزداد البحث عن الرابط الخاص بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يستفاد عدد كبير جدًا داخل المملكة بها، وسنتعرف معًا الآن عن كيفية الاستعلام عنها والرابط الخاص بها.

المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الدخول على الرابط الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم القيام باختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وإدخال رقم الطلب الذي تقدم به الشخص للحصول على المساعدة المقطوعة. والقيام بإدخال رمز التحقق الموجود بجوار البيانات في الخانة المخصصة له، وأخيرًا النقر على أيقونة عرض. وبعد ذلك تبدأ جميع البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة في الظهور سواء كان التأكد من إذا كان الشخص يستحق صرفها أم لا، أو للتعرف على الموعد المحدد للصرف.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

المستندات المطلوبة للتقديم على المساعدة المقطوعة

صورة من الهوية الشخصية للمتقدم. وصورة من أحد فواتير الكهرباء. والتقدم بما يفيد بقيمة الراتب على أن يكون الراتب لا يزيد عن 3 آلاف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة في حالة المتعطلين عن العمل هي:

صورة من التأمينات تفيد بذلك. ضرورة التقدم بعقد إيجار في حالة عدم امتلاك مسكن شخصي.

الفئات المستحقة المساعدة المقطوعة

حددت وزارة التنمية بعض الفئات المستحقة للصرف وهي المطلقات، والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وعائلة المحكوم عليهم في السجون، والأسر التي تركها عائلها.